Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư: Chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước hoạt động ổn định, hiệu quả

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở các địa phương đã đi vào hoạt động ổn định và từng bước hiệu quả hơn.

Chiều 23-9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri thuộc địa bàn các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư: Chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước hoạt động ổn định, hiệu quả- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: CTV

Cùng tham dự có các ông, bà: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Phạm Gia Túc - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP Hà Nội và đại biểu cử tri của 11 phường.

Tại Hội nghị, các cử tri bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng sự đồng lòng của toàn dân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Các cử tri đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, đổi mới, dân chủ của Quốc hội, thể hiện rõ trong việc xem xét, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt, cử tri ghi nhận hoạt động giám sát tối cao ngày càng thực chất và tin tưởng với vai trò thể chế hóa, giám sát của Quốc hội và tổ chức thực hiện, điều hành của Chính phủ, các luật và nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực mới, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đạt những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành, đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương đang được tổ chức theo kế hoạch.

Tổng Bí thư cho biết nhìn tổng thể, đất nước ta đang vững bước phát triển về mọi mặt, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đối ngoại rộng mở, các chỉ số về kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của Hà Nội nói riêng đều đạt chỉ số rất tích cực, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Bộ máy hệ thống chính trị cơ bản được sắp xếp tinh gọn, hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt, ổn định và ngày càng hiệu quả…

Tổng Bí thư: Chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước hoạt động ổn định, hiệu quả- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri. Ảnh: CTV

Liên quan đến nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng những kiến nghị của cử tri là rất xác đáng. Đây cũng là vấn đề Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Hằng tháng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều nghe báo cáo tình hình và có các kết luận chỉ đạo. Các kết luận này đều giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các cơ quan và được đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi và giám sát thực hiện. Có thể nói, về tổng thể, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở các địa phương nói chung, ở Hà Nội nói riêng đã đi vào hoạt động ổn định và từng bước hiệu quả hơn.

Liên quan đến đề án vị trí, việc làm, biên chế giáo dục, y tế, chế độ, chính sách tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và điều chỉnh lương hưu trợ cấp xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ xác định biên chế, vị trí việc làm là công việc rất quan trọng để thực hiện cải cách tiền lương theo chủ trương Nghị quyết 27 của Trung ương. Hiện nay, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện Đề án vị trí, việc làm hoàn thành trong quý IV/2025. Đây là cơ sở quan trọng để xác định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị và là cơ sở để thực hiện đầy đủ các nội dung cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương.

Trong thời gian hoàn thiện các công việc nêu trên, Đảng ủy Chính phủ đã đề xuất điều chỉnh một số vấn đề về tiền lương và phụ cấp trước mắt. Việc điều chỉnh này phải gắn liền với triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát, nhất là kiểm soát việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân nói chung, người hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước nói riêng, đừng để tình trạng "chưa tăng lương đã tăng giá".

Về nội dung nâng cao chất lượng y tế, giảm chi phí khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao sức khỏe nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết ngày 9-9, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nghị quyết này cũng đã được quán triệt, triển khai trong toàn quốc và truyền hình, phát thanh trực tiếp để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi.

Xác định "Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước", nhiều chủ trương, chính sách mang tính đột phá sẽ được thực hiện. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh sang phòng bệnh"; củng cố y tế cơ sở, bảo đảm người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần; có chính sách để giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh, hướng tới miễn viện phí toàn dân. Tổng Bí thư đề nghị các cử tri hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể dục thể thao, dinh dưỡng hợp lý, mỗi người hãy tự là "bác sĩ của chính mình" để xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.

Khẳng định phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là trụ cột quan trọng để bảo đảm đất nước có thể phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các cử tri tích cực tham gia phong trào "Bình dân học vụ số", có ý thức nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình phòng ngừa các đối tượng lợi dụng vì mục đích xấu, mỗi người hãy góp phần nhỏ bé của mình cùng đất nước thực hiện bằng được mục tiêu đột phá phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân

Tổng Bí thư Tô Lâm: Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025- 2030.

