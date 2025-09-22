Ngày 22-9, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi họp báo.



Toàn cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị, cho biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra từ chiều ngày 29-9 đến sáng ngày 2-10 tại hội trường Bộ Quốc phòng, số 7, đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị chiều 29-9; phiên chính thức sẽ khai mạc 7 giờ 30 phút sáng 30-9, phiên bế mạc sáng 2-10.

Đại hội Đảng bộ Quân đội với phương châm Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển". Nhiệm vụ của Đại hội: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi họp báo.

Chủ đề Đại hội: "Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Các văn kiện trình Đại hội: Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương; Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội.

Theo ban tổ chức, Đại hội sẽ có 450 đại biểu tham dự. Trong đó, đại biểu đương nhiên 20 và 430 đại biểu được bầu từ đại hội của 56 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu Thành ủy TP Hà Nội, Thành ủy TP HCM và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đại biểu nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Quân ủy Trung ương tham dự.

Tại buổi họp báo, Đại tá Đậu Trọng Quang cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội.