Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Sáng 23-9, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã long trọng khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tới dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: Quang Vinh

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Dự Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên. Cùng dự có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội diễn ra trong thời điểm quân và dân ta đang quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự tiến hành nghi thức chào cờ. Ảnh: Quang Vinh

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Ngô Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - đã báo cáo kết quả phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, trong ngày 22-9, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (TP Hà Nội), Đại hội đã hoàn thành phiên trù bị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, đồng ý thông qua chương trình Đại hội, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghe 9 tham luận của đại biểu.

Theo ông Ngô Văn Cương, Đại hội đã ghi nhận 62 ý kiến của các đại biểu về các văn kiện trình tại Đại hội. Trong đó, có 12 ý kiến tại Hội trường và 50 ý kiến tại 5 Tổ thảo luận của Đại hội. Những ý kiến thảo luận tại Đại hội sẽ được tiếp thu, hoàn thiện văn kiện trình tại Đại hội.

Các vấn đề lớn Đại hội quan tâm, gồm: Đề cập đúng mức đến vị trí, vai trò, từ đó củng cố và phát triển kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Việt Nam đang đối mặt với vấn đề già hóa dân số với khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Do đó, cần có các chính sách toàn diện để chăm sóc người cao tuổi, bao gồm việc phòng chống sự cô đơn và tổn thương tinh thần ở người già.

Các ý kiến tại phiên trù bị cũng đề nghị quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Cần xây dựng đội ngũ có trí tuệ, bản lĩnh, sắc sảo về chuyên môn nhiệm vụ, thích ứng với công nghệ số; đấu tranh bảo vệ quan điểm tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Đại hội cần đề ra các giải pháp căn cơ, khả thi để huy động nguồn lực từ nhân dân và các thành phần kinh tế nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đầu tiên thực hiện theo mô hình mới

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - nhấn mạnh đây là Đại hội đầu tiên thực hiện theo mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân.

Chủ đề Đại hội "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030. Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội và dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhất là những nội dung liên quan đến đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng; nội dung chương trình hành động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà Tổng Bí thư Tô Lâm khi trao quyết định thành lập Đảng bộ và thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo: "Mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, tạo được kết quả mới".

Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định với sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tin tưởng Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thành công tốt đẹp.