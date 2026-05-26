Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội phải dám thí điểm, phải chấp nhận đổi mới mạnh mẽ

Chiều 26-5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Dự Hội nghị có các ông, bà: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn; Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; thành viên Đoàn Kiểm tra; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội…

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về: tổ chức và hoạt động của các đơn vị, cơ quan, địa phương sau vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản có liên quan; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các chuyên đề kiểm tra, giám sát. Thành phố đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và tổ chức thực hiện được nhiều nhiệm vụ khó, nhiều việc mới, thậm chí có những việc chưa từng có tiền lệ cũng đã được giải quyết bài bản, căn cơ gắn với trách nhiệm và kết quả cụ thể. Nhân dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng đạt được kết quả bước đầu của thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, không chùn lại, không thỏa mãn với những kết quả ban đầu mà phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao nhịp độ, hiệu quả công việc của hệ thống chính trị của Thủ đô gắn với các mục tiêu dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải nhìn nhận một cách thẳng thắn những kết quả hiện nay mới mang tính mở đường, tạo nền tảng ban đầu, chưa thực sự căn cơ, bền vững và đồng đều. Những chuyên đề kiểm tra, giám sát lần này đều là những vấn đề rất mới, rất khó, chưa có tiền lệ, yêu cầu đổi mới là rất lớn, áp lực triển khai rất cao và tác động sâu rộng đến toàn bộ hệ thống chính trị và mô hình phát triển của Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đã rất nỗ lực, bước đầu đã đạt được kết quả khá rõ; đồng thời yêu cầu Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, dữ liệu hóa, điều hành số, giảm tối đa cơ chế xin cho, giảm trung gian hành chính, giảm hội họp, hình thức; phải đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã, phường trên địa bàn Thủ đô. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đồng đều, có nơi còn thừa, thiếu cục bộ, năng lực tham mưu, quản trị và chuyển đổi số bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh TP Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên, cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu của Thủ đô. Nhưng muốn đạt được mục tiêu này thì không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ, quán tính cũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố khẩn trương cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Cùng với việc phát triển kinh tế, thành phố phải quan tâm đến an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân, song song với việc quy hoạch, xây dựng các khu đô thị lớn trong thời gian tới phải đầu tư nhà ở xã hội, nhà cho thuê hoặc có chế độ, chính sách về nhà ở nhằm phục vụ số đông người có nhu cầu nhưng điều kiện kinh tế còn hạn chế, mọi người không ai bị bỏ lại phía sau.

Thành phố tiếp tục cụ thể hóa chủ trương xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, bảo đảm thực sự là "hình mẫu" về hạ tầng đô thị, quản trị xã hội, đời sống nhân dân, là nơi đáng sống, muốn đến của mọi người dân Việt Nam, từ đó nhân rộng mô hình ở những địa phương đủ điều kiện, tiêu chí.