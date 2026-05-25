Vùng miền Hà Nội

Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ diễn ra sáng 25-5, tại Hà Nội.

Ngày 25-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Nguyễn Thành Long làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: CTV

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với: Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, cán bộ Công an biệt phái; Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam; Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Nguyễn Trọng Diện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng Hoàng Anh Tuấn.

Cùng với đó là các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy phân công Thành ủy viên đối với: Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Thành ủy viên, sĩ quan Công an biệt phái, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Thành ủy viên Nguyễn Việt Hà thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030. Thành ủy viên Lê Thanh Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030; điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Đỗ Thị Lan Hương thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030. Thành ủy viên Nguyễn Trúc Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyễn Thành Long làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các Thường trực Thành ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ

Ông Nguyễn Đình Trường thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Mạnh Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Xuân Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết công tác cán bộ được Đảng ta xác định là "then chốt của then chốt", là nội dung công tác thường xuyên và được Thường trực Ban thường vụ Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Việc điều động bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự lần này được Ban thường vụ Thành ủy cân nhắc rất kỹ lưỡng, toàn diện, dựa trên năng lực sở trường, quá trình cống hiến và yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, từng đơn vị và từng địa phương.

Các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ mới cần khẩn trương bàn giao, tiếp quản công việc, bắt tay ngay vào thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của cơ quan, địa phương, đảm bảo mọi hoạt động vận hành liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn; luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và hành động vì lợi ích chung; tinh thần chung là phải giải quyết công việc nhanh hơn nữa. Thường trực Ban thường vụ Thành ủy, cấp ủy địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để các nhân sự mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy được năng lực sở trường cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao...

Trước đó, ngày 22-5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định: Ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy để tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 20-5, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cửa Nam đã công bố Quyết định chuẩn y ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TPHCM: Phường Bình Lợi Trung bổ nhiệm hiệu trưởng các trường tiểu học

