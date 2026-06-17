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Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát huy vai trò cựu chiến binh trong giữ vững ổn định chính trị-xã hội

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cựu chiến binh trong giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở.

Sáng 17-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện - Ảnh 1.

Các đại biểu dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: TTXVN

Đại hội có chủ đề "Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đã trình bày diễn văn khai mạc; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII và nhiều ý kiến tham luận tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam là những người được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những chiến công hiển hách, bảo vệ biên cương, biển đảo, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong chiến đấu, các đồng chí không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong hòa bình, trở về đời thường, các đồng chí vẫn giữ trọn lời thề người lính, sống có lý tưởng, kỷ luật, nghĩa tình, trách nhiệm với Đảng, với nước, với dân, với đồng chí, đồng đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp Hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống, mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội; thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự sắp xếp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội hiện đại, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Công tác cựu chiến binh trong tình hình mới cần được quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng chương trình thiết thực.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại hội thảo luận, thống nhất tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp Hội phải kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", phát huy truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. Hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở. Giám sát, phản biện xã hội phải có trọng tâm, có địa chỉ, có sản phẩm cụ thể, hướng vào những vấn đề hội viên cần, nhân dân quan tâm, cơ sở đang vướng. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục; đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phát huy cựu chiến binh như một nguồn lực phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá. Các cấp Hội cần giảm hành chính hóa, giảm hình thức, giảm hội họp không cần thiết; tăng đối thoại, tăng nắm bắt tình hình, tăng giải quyết việc cụ thể, tăng hiệu quả thực chất. Mỗi hoạt động cần có mục tiêu rõ, sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng, hiệu quả đo lường được; hướng mạnh về cơ sở, hội viên và nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, tin tưởng, kỳ vọng vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam và tin tưởng với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh đã được tôi luyện, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, đã có công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

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(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 15 đến 17-6-2026.

cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Thượng tướng Bế Xuân Trường
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