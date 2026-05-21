Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai

Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng công tác phòng, chống thiên tai sẽ ngày càng hiệu quả hơn.

Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22-5-1946 - 22-5-2026):

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão ở tỉnh Tuyên Quang ngày 12-9-2024. Ảnh: QĐND

"Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam (22-5-1946 - 22-5-2026), tôi thân ái gửi tới đồng bào, chiến sĩ, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cùng các tập thể, cá nhân luôn đồng hành vì sự an toàn của Nhân dân, tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Việt Nam là đất nước thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Nhưng suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, chính thử thách ấy đã hun đúc nên bản lĩnh Việt Nam, nhân ái trong hoạn nạn, đoàn kết trong khó khăn, kiên cường trước mất mát và luôn biết cùng nhau vượt qua thách thức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tám mươi năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 70/SL thành lập Ủy ban Trung ương Hộ đê, công tác phòng, chống thiên tai của nước ta đã không ngừng hoàn thiện, góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, chuyên gia và Nhân dân cả nước đã không quản hiểm nguy, chủ động phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Những đóng góp to lớn đó luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, tôi kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương và toàn xã hội không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, năng lực quản trị rủi ro, ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố hệ thống phòng thủ dân sự, tăng cường dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, kiên cường, vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của dân tộc Việt Nam, công tác phòng, chống thiên tai của nước ta sẽ ngày càng hiệu quả hơn, góp phần giảm thiểu mất mát, nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng, giữ vững ổn định xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc đồng bào, đồng chí, chiến sĩ và những người làm công tác phòng, chống thiên tai mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an; tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy với Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó".

Tin liên quan

Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM

Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM

(NLĐO) - Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

Hàng không triển khai phương án phòng chống thiên tai

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp, huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao năng lực phòng chống thiên tai.

TP HCM lên kế hoạch phòng, chống thiên tai

(NLĐO) - Trận động đất từ Myanmar vừa qua đã ảnh hưởng đến Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng. Một chung cư ở quận 8 ghi nhận có 400 căn hộ bị nứt tường

thiên tai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 80 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo