UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM trên cơ sở hợp nhất Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM, Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương và Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Triều cường dâng cao gây ngập tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) và các trục đường lân cận (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND TPHCM thành lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM là cơ quan quản lý Quỹ.

Quỹ có tên giao dịch quốc tế là Ho Chi Minh City Disaster Management Fund (HCMDMF), trụ sở làm việc đặt tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, số 63 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn.

Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM có chức năng hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

Quỹ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, quyết toán, kế toán, kiểm toán, quản lý tài sản; chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công khai hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21-1.