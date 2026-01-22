HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM

QUỐC ANH

(NLĐO) - Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM trên cơ sở hợp nhất Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM, Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Dương và Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM - Ảnh 1.

Triều cường dâng cao gây ngập tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) và các trục đường lân cận (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND TPHCM thành lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM là cơ quan quản lý Quỹ.

Quỹ có tên giao dịch quốc tế là Ho Chi Minh City Disaster Management Fund (HCMDMF), trụ sở làm việc đặt tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, số 63 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn.

Quỹ Phòng, chống thiên tai TPHCM có chức năng hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.

Quỹ tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài chính theo quy định; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, quyết toán, kế toán, kiểm toán, quản lý tài sản; chấp hành công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công khai hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu trình Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21-1.

Tin liên quan

TPHCM lập kịch bản "bốn tại chỗ" ứng phó mưa bão phục vụ bầu cử 2026

TPHCM lập kịch bản "bốn tại chỗ" ứng phó mưa bão phục vụ bầu cử 2026

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị cập nhật phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn và giao thông phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND 2026-2031.

TP HCM yêu cầu các đơn vị trực chiến, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

TP HCM khẩn trương tiếp sức vùng bão “nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất”

(NLĐO) - "Vì cả nước, cùng cả nước", TP HCM khẩn trương triển khai kế hoạch tổng thể vận động, hỗ trợ bà con vùng bão trên tinh thần nhanh nhất, kịp thời nhất

triều cường bão lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo