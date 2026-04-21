Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sáng 21-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24.4.1906 - 24.4.2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến lớn lao của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tham dự Lễ dâng hương có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến lớn lao của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Cùng dự Lễ dâng hương có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trước khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và của dân tộc Việt Nam - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn vô hạn trước những công lao, cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đoàn công tác nguyện noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, khơi dậy sức mạnh đoàn kết và quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thống nhất ý chí, hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

(NLĐO) - Sáng 18-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

(NLĐO) - Ngày 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời TP Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Việt Nam - Trung Quốc ra Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(NLĐO)- Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17-4-2026, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Lãnh đạo Đảng Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương đảng
