Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO) - Ngày 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời TP Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 17-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời TP Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4-2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tặng album ảnh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại tiệc trà chia tay. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, tháp tùng và tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước; hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường; thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa; thăm khu mới Hùng An (tỉnh Hà Bắc); thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ thân nhân các gia đình cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc đã từng giúp đỡ Việt Nam; dự chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; thăm di tích khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây); dự Lễ khởi động Liên hoan giao lưu nhân dân biên giới Việt - Trung…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, TP Nam Ninh. Ảnh: TTXVN

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và thẳng thắn, tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là trao đổi chiến lược cấp cao diễn ra mật thiết, các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, tin cậy; hợp tác an ninh - quốc phòng chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất hơn; hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động; phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ. 

Hai nhà lãnh đạo khẳng định trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể "6 hơn", duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng.

Hai nhà lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027", nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Trong thời gian thăm, hai bên đã ký văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học - công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung, đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm di tích Khu học xá Trung ương, Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm di tích Khu học xá Trung ương, Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm di tích Khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc)

