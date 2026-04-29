Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" ở Quảng Trị

Sáng 29-4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ - Lễ hội "Thống nhất non sông" nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi lễ.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" được tổ chức tại kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải

Trong giây phút thiêng liêng khi lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên kỳ đài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã kính cẩn dành phút tưởng niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ và đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Ngược dòng lịch sử, sau Hiệp định Genève 1954, sông Bến Hải tại Vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, với kỳ vọng sẽ tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, do âm mưu và hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, Hiệp định đã không được thực thi, khiến đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm, với nỗi đau "non sông hai nửa, Tổ quốc hai miền".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thả chim bồ câu trên cầu Hiền Lương

Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng với quân và dân cả nước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu, chặn đứng mưu đồ "lấp sông Bến Hải", làm thất bại mọi chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của hai miền Nam - Bắc.

Chính từ tinh thần ấy, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 Quyết Thắng,… góp phần viết nên bản anh hùng ca bất tử, khẳng định chân lý thiêng liêng: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, bi tráng vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Quảng Trị. Hiền Lương - Bến Hải mãi mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí thống nhất, của khát vọng hòa bình và niềm tin sắt son vào ngày Bắc - Nam sum họp một nhà.

Quảng Trị hôm nay từ vùng đất lửa anh hùng, đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, mở ra vận hội phát triển mới. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị nguyện tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm, biến niềm tự hào thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau lễ thượng cờ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã gặp gỡ, nói chuyện với cựu cán bộ công an vũ trang giới tuyến và các cháu học sinh; cùng thả chim bồ câu; chụp ảnh lưu niệm tại cầu Hiền Lương.

Ngay sau đó, đoàn công tác di chuyển lên Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Khu Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh.