Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ

Ngày 30-4, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7-5-2026.

Trước đó, ngày 7-4, nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là một trong những lãnh đạo đầu tiên đã gửi thông điệp chúc mừng.

Thủ tướng Narendra Modi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ; bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, vì sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân dân hai bên và khu vực.