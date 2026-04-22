Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới.

Chiều 22-4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Hữu Hưng

Tại hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu ngoại giao, quốc phòng, an ninh; phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Hai bên nhấn mạnh việc triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, trong đó cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỉ USD vào năm 2030; cam kết tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường xuất nhập khẩu cho hàng hóa của nhau; hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất của Hàn Quốc và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự tham gia đầu tư và đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam; hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh, chất bán dẫn, Trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn, hợp tác cảng biển thông minh và xây dựng cảng biển thế hệ mới.

Tổng thống Lee Jae Myung cảm ơn và mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả nguồn vốn của Quỹ Xúc tiến hợp tác kinh tế (EDCF) và Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDPF), tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương và các mục tiêu phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa hai nước và đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST).

Tán thành và đánh giá cao các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ trong các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần hỗ trợ công cuộc hiện đại hóa đất nước và phát triển khoa học công nghệ tiên tiến của Việt Nam; đề nghị hai bên tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về việc tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân sẽ tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững, lâu dài; nhất trí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có các gia đình đa văn hóa; tăng cường hợp tác thực chất giữa các địa phương, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hàn Quốc tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, chia sẻ kinh nghiệm quảng bá du lịch.

Trao đổi về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN - Hàn Quốc 2026 - 2030, phối hợp với các nước Mê Kông thúc đẩy tổ chức Hội nghị cấp cao Mê Kông - Hàn Quốc trong năm 2026, qua đó phát huy tối đa tiềm năng, tăng cường liên kết kinh tế, xây dựng các chuỗi giá trị mới tự cường và bền vững.

Lãnh đạo cấp cao hai nước chia sẻ tầm nhìn chung chiến lược về duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng chứng kiến lễ trao 12 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các bộ, ngành hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội

(NLĐO)- Chiều 21-4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam

(NLĐO)- 200 doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có các tập đoàn hàng đầu như Samsung, SK, LG, Hyundai Motor… sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung.

