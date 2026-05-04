Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sri Lanka

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8-5-2026.

Sri Lanka là quốc đảo ở Ấn Độ Dương, phía tây nam Vịnh Bengal và phía đông nam Biển Ả rập. Vịnh Mannar và Eo biển Palk ngăn cách hòn đảo Sri Lanka với tiểu lục địa Ấn Độ.

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21-7-1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Các đảng phái chính trị tại Sri Lanka có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để Sri Lanka học tập. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với 2024. Tính đến tháng 3-2026, kim ngạch song phương đạt khoảng 50 triệu USD. Hai nước vừa ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác chế tạo máy tháng 5-2025. Sri Lanka có 34 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 43 triệu USD, đứng thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Cộng đồng người Việt khoảng 200 người, bao gồm phụ nữ Việt kết hôn với người bản địa, tăng ni đang học tập và tu tập tại các trường đại học/cơ sở Phật giáo của Sri Lanka, công nhân do các công ty ở Việt Nam gửi sang làm việc theo hợp đồng có thời hạn và số còn lại làm các ngành nghề dịch vụ khác.

Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

