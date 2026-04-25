Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Quân khu 5

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Trong chuyến thăm và làm việc tại Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan và tham gia các hoạt động ý nghĩa tại đơn vị.

Sáng 25-4, tại Sở Chỉ huy Quân khu 5, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu long trọng tổ chức lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Quân khu 5 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân khu 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Quân khu 5 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5

Lễ đón được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức, thể hiện tình cảm, sự kính trọng của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo nhanh về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua.

Nổi bật là công tác duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống; xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; triển khai hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trên địa bàn chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Quân khu 5 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Quân khu 5 - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà, động viên các cháu học sinh đang tham quan, học tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Quân khu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Lực lượng vũ trang Quân khu 5, đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống “Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng trong chương trình thăm và làm việc tại Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng thời trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc với Quân khu 5 - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày các mô hình, sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu 5

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà, động viên giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Lý Công Uẩn và Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP Đà Nẵng) đang tham quan, học tập tại bảo tàng.

Tiếp đó, đoàn đại biểu tham quan khu trưng bày các mô hình, sáng kiến, sản phẩm tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu 5, thiết thực chào mừng sự kiện Quân khu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Hoạt động góp phần khẳng định những nỗ lực, thành tích nổi bật của Lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Úc chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích chiến lược

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Úc nhất trí tăng cường phối hợp để góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

