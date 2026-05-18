Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Tối 18-5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cùng dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Nguyễn Minh Triết; Trương Tấn Sang; Nguyễn Tấn Dũng; Lê Hồng Anh cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai cho lãnh đạo thành phố Đồng Nai

Về phía thành phố Đồng Nai dự lễ có ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới...

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu tham dự lễ

Tại buổi lễ, ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI, đã công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Tiếp sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội cho Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng trực tiếp trao huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, hôm nay Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đánh dấu bước ngoặt mới, mở ra không gian phát triển mới. Đây là dấu mốc đáng tự hào, ghi nhận xứng đáng cho vùng đất giàu truyền thống, ý chí kiên cường. Huân chương Lao động hạng nhất là phần thưởng xứng đáng cho nhiều thế hệ đã vun đắp, dựng xây.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố Đồng Nai hội tụ nhiều lợi thế hiếm có về lịch sử, văn hóa, kinh tế - là đô thị động lực khu vực phía Nam. Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ, chính quyền thành phố phải đặt chuẩn mực cao hơn, phấn đấu xuất hiện trong các bảng xếp hạng thành phố đáng sống, xanh - sạch - đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Trung ương sẽ nghiên cứu có chính sách phù hợp để Đồng Nai phát triển xứng đáng hơn. Chặng đường phía trước rộng mở nhưng đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, mạnh mẽ hơn.

Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tặng hoa cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cam kết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư để xây dựng thành phố ngày càng phát triển; sẽ xây dựng thành phố đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ dám làm để biến khát vọng thành hiện thực.


[Infographic] - Quy mô, cơ cấu kinh tế của thành phố Đồng Nai

