Bạn đọc

Chính thức đặt tên Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh kết nối TP Đồng Nai với TPHCM

Minh Châu

(NLĐO) - Danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh người có công xây dựng bộ máy quản lý hành chính ở phương Nam đã được TP Đồng Nai chọn đặt tên đường

Ngày 15-5, tại kỳ họp thứ nhất (chuyên đề), HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về đặt tên Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) thành Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo UBND TP Đồng Nai, dự án xây dựng Hương lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị Biên Hòa.

Việc đầu tư tuyến đường này góp phần hình thành trục giao thông chiến lược, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị dọc tuyến.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho Quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao chất lượng sống của người dân và diện mạo đô thị trung tâm của thành phố.

Chính thức đặt tên đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh kết nối TP Đồng Nai với TPHCM - Ảnh 1.

HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về đặt tên Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) thành Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh.

Danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những danh tướng của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, còn gọi là Nguyễn Hữu Kính người có công xây dựng bộ máy quản lý hành chính ở phương Nam, trong đó có đất Đồng Nai. Tổ tiên ông là người Gia Miêu, huyện Tống Sơn (sau này là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Năm 1689, làm Trấn thủ Dinh Bình Khang (vùng Khánh Hòa và Bình Thuận).

Năm 1698, ông được chúa Nguyễn cử làm Thống suất Chưởng cơ kinh lược vùng Gia Định - Đồng Nai. Ông là người lãnh đạo khai thác miền Đông Phố, thành lập các dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, tổ chức các đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền các dinh, huyện, xã và chiêu tập dân khai hoang định cư lập làng xóm.

Với những lý do trên, việc đặt tên Hương lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) thành Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh là hết sức cần thiết nhằm tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của danh nhân Nguyễn Hữu Cảnh người có công định danh 2 vùng đất Trấn Biên, Phiên Trấn cũng như giữ vững cõi bờ đất nước ở phía Nam, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân TP Đồng Nai, đồng thời bảo đảm tính khoa học, ổn định và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa trong không gian đô thị.

Chi tiết hệ số K giá đất năm 2026 của TP Đồng Nai

Chi tiết hệ số K giá đất năm 2026 của TP Đồng Nai

(NLĐO)- Hệ số K giá đất năm 2026 của TP Đồng Nai được xây dựng trên cơ sở khảo sát, điều tra thực tế và phản ánh khá sát diễn biến của thị trường đất đai

Đô thị mới hơn 6.300 ha mà Đồng Nai vừa quy hoạch sẽ có những gì?

(NLĐO)-Quy mô đô thị mới hơn 6.300 ha thuộc một phần phường Long Thành, xã Phước Thái và xã Long Phước, TP Đồng Nai

Cận cảnh toàn tuyến đường cao tốc nối TP Đồng Nai với TPHCM trước ngày thông xe

(NLĐO)- Đơn vị thi công đang chạy nước rút hoàn thiện 16 km còn lại tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để thông xe toàn tuyến trước ngày 18-5

