Thời sự Xã hội

Bắn pháo hoa chào mừng lễ công bố thành lập TP Đồng Nai

Minh Châu

(NLĐO) - Tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai sẽ có chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng

Tối nay, 18-5, Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai cùng nghi thức trao nghị quyết được tổ chức tại Quảng trường phường Long Hưng.

Lễ công bố sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam và Kênh phát sóng của Báo và Đài Phát thanh, truyền hình Đồng Nai.

Theo đó, để người dân theo dõi sự kiện, ban tổ chức cũng đã gắn thêm các sân khấu màn hình LED ở các khu phố phường Long Hưng nhằm tiếp sóng chương trình và biểu diễn văn nghệ, đồng thời bố trí các điểm giữ xe gần nơi tổ chức sự kiện.

Tại phường Bình Phước, UBND phường gắn màn hình LED tại quảng trường Bình Phước (khu phố Phú Xuân) để tiếp sóng trực tiếp, phục vụ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng theo dõi sự kiện trên.

Bắn pháo hoa chào mừng lễ công bố TP Đồng Nai - sự kiện trọng đại 2026 - Ảnh 1.

Một tòa nhà treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng lễ công bố thành lập TP Đồng Nai

Tại sự kiện, các ca sĩ, vũ đoàn biểu diễn chương trình sử thi nghệ thuật "Đồng Nai: Hào khí phương Nam - Vươn mình cùng đất nước" nhằm tái hiện lại vùng đất phương Nam và Đồng Nai trải qua 328 năm phát triển, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của khu vực và cả nước.

Sau chương trình văn nghệ, có 1.000 quả pháo hoa tầm cao và 200 giàn pháo hỏa thuật được bắn mừng lễ công bố thành lập TP Đồng Nai tại quảng trường Long Hưng nằm cạnh sông Đồng Nai.

Ngoài ra, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ, UBND TP Đồng Nai tạm cấm lưu thông khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu; đường Lê Văn Duyệt, đường Đặng Văn Trơn, đường Nguyễn Thành Phương, đường Hà Huy Giáp (đoạn từ Cầu Ghềnh đến Ngã tư Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu) trong khoảng thời gian  từ 13 giờ đến 14 giờ 15 phút ngày 18-5.

Tạm cấm lưu thông vào các tuyến đường Hà Huy Giáp, 30/4 (đoạn từ Công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mit), Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ Cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết), Phạm Văn Thuận (đoạn từ Ngã ba Máy Cưa đến cây xăng Vườn Mit) trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 18-5.

Tạm cấm lưu thông vào các tuyến đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ Cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết), 30/4 (đoạn từ Công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít), Phạm Văn Thuận (đoạn từ Ngã ba Máy Cưa đến cây xăng Vườn Mít), Hà Huy Giáp, Nguyễn Thành Phương, Đặng Văn Trơn, Lê Văn Duyệt, Khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu, Hương lộ 2, Quốc lộ 51 (đoạn từ Ngã tư Vũng Tàu đến Ngã ba Bến Gỗ). Thời gian cấm từ 18 giờ 30 phút đến 20 giờ ngày 18-5.

Tạm cấm lưu thông vào các tuyến đường gồm Hương lộ 2, Quốc lộ 51 (đoạn từ Ngã ba Bến Gỗ đến Ngã tư Vũng Tàu), khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu trong khoảng từ 21 giờ 30 phút đến 23 giờ ngày 18-5.

Thanh tra 53 dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TP Đồng Nai

Thanh tra 53 dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TP Đồng Nai

(NLĐO) - Những công trình, dự án được thanh tra đợt này là các khu dân cư, khu nhà ở thương mại, khu du lịch, khu đô thị

10 phường mới của Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành

(NLĐO)-10 phường mới chính thức vận hành cùng thành phố Đồng Nai từ ngày 30-4-2026

Đồng Nai chính thức lên thành phố từ hôm nay, 30-4

(NLĐO)-Thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh

Chương trình nghệ thuật tổ chức sự kiện bắn pháo hoa TP Đồng Nai
