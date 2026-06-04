Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Sáng 4-6, Lễ khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Đến dự phiên trọng thể Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các vị khách quý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài…

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các Ủy viên Trung ương Đảng; các nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 (Đại hội) là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên Công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ Công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tới dự Đại hội. Ảnh: Hữu Chánh

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Đại hội. Ảnh: Tô Thế

Lễ khai mạc Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam.

Nội dung chính của Đại hội trong sáng 4-6 gồm: Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội và tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước; tham luận của các đại biểu tại hội trường; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đáp từ...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - tham quan gian hàng công nghệ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: Hải Nguyễn

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - tới dự Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Các đại biểu dự Đại hội chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội. Ảnh: Tô Thế

Các đại biểu dự Đại hội chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội. Ảnh: Tô Thế

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hữu Chánh