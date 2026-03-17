Tổng Bí thư: Đầu tư nguồn lực, nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại

Sáng 17-3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng.



Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi làm việc có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự, cho biết trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành - là trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước.

Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, Học viện đã đào tạo cho Quân đội và đất nước nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc nhiều lĩnh vực, với hơn 200 tiến sĩ, 1.500 thạc sĩ, 3.000 kỹ sư quân sự và dân sự; hiện đang tiếp tục đào tạo hơn 6.000 học viên, sinh viên; luôn dẫn đầu toàn quân và nằm trong tốp đầu các trường đại học trong cả nước về thành tích tham gia các kỳ thi Olympic sinh viên, thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và quốc tế, trong đó có nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc tế về công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, lập trình viên...

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: TTXVN

Mục tiêu, đến năm 2030, Học viện Kỹ thuật quân sự trở thành trường đại học nghiên cứu nằm trong tốp đầu về khoa học kỹ thuật và công nghệ của đất nước, có những lĩnh vực tương đương với các trường đại học lớn trong khu vực và quốc tế, nằm trong tốp 700 các trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới. Đến năm 2045, Học viện Kỹ thuật quân sự nằm trong tốp 500 trường đại học tiên tiến, hàng đầu trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Học viện phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trọng tâm là tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị), 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng), 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân), phương châm 5 vững (Chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững).

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự. Ảnh: TTXVN

Học viện Kỹ thuật quân sự phải đi đầu trong triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực và liên thông, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lấy "học viên, sinh viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực".

Đặc biệt, Học viện tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng ở các bậc học thuộc các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, hiện đại; tăng cường hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các tổ chức, đơn vị, đối tác trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Học viện đầu tư nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm theo kịp xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật quân sự thế giới; tham mưu, đề xuất đầu tư quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, chính quy, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy vai trò của các nhóm nghiên cứu có thế mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, trung tâm nghiên cứu xuất sắc; xây dựng đội ngũ các nhà khoa học uy tín, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực then chốt; xây dựng Học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của quốc gia….

Tổng Bí thư đề nghị quan tâm, chỉ đạo xây dựng Học viện trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới; tạo điều kiện để Học viện được phép thu hút thêm các nguồn lực tài chính, đầu tư phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà khoa học xuất sắc trong nước và quốc tế đến làm việc.

Nhân dịp Học viện hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (28-10-1966 - 28-10-2026), Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Học viện khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, sức sáng tạo, tiêu biểu về tinh thần "Đoàn kết, bản lĩnh; đổi mới, sáng tạo; trí tuệ, phát triển". Trong đó: Đoàn kết là sức mạnh; bản lĩnh để vượt khó; đổi mới để không bị tụt hậu; sáng tạo để thành công; trí tuệ là nền tảng; phát triển là mục tiêu, khát vọng vươn lên.