Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 25-9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và chỉ đạo Đại hội. Chủ trì và điều hành Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc.

Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc".

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I. Ảnh: Lâm Hiển

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá", trong Phiên chính thức sáng 25-9, Đại hội tiến hành xem xét, quyết định các nội dung chính như: Tổng kết hoạt động của Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Quốc hội; Tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội…

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 3.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 4.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 5.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 6.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 7.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 8.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Quang Khánh

Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy và cách làm

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết từ khi được thành lập đến nay, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đảng đoàn Quốc hội trước đây, cùng với định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là Tổng Bí thư Tô Lâm; hướng dẫn, phối hợp của các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; sự phối hợp của các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Quốc hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Đảng bộ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng rất lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 9.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Đại hội. Ảnh: Phạm Thắng

Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm.

Ngày 24-9, Đại hội đã tiến hành các nội dung theo chương trình Đại hội; trong đó đã tiến hành tham luận, thảo luận sâu sắc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ trước; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những đột phá phát triển của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Ý nghĩa quan trọng của Đại hội lần này là: Cùng toàn Đảng định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại, dẫn dắt sự phát triển của đất nước, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Bí thư Đảng ủy Quốc hội phát biểu.

Trước khi dự Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại biểu tham dự Đại hội đã tham quan triển lãm "Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá".

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm “Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I - Ảnh 2.

Trước khi dự Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm "Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá". Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan triển lãm “Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan triển lãm “Đảng bộ Quốc hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”. Ảnh: Quang Khánh


Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

(NLĐO) - Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: 80 năm qua, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị

(NLĐO) - Sáng 24-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

