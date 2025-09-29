Tổng Bí thư: Ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục tiên phong đưa Việt Nam vững bước đi lên

Chiều 29-9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành KH-CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.



Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Bác Hồ đã căn dặn: "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh"; "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng". Những lời dạy ấy đã soi đường, hun đúc nên truyền thống bản lĩnh trong chiến tranh, trí tuệ trong nghiên cứu, sáng tạo trong lao động, ý chí tự lực, tự cường - tài sản vô giá của các thế hệ.

Sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, từ quốc gia nghèo nàn, bị bao vây cấm vận trở thành nền kinh tế có quy mô lớn thứ 4 Đông Nam Á, thứ 32 thế giới, hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong thành tựu chung đó, ngành Bưu chính và Viễn thông, KH-CN có đóng góp rất quan trọng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt là Bộ KH-CN phải đi đầu trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh ngành KH-CN cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; định hướng và dẫn dắt phát triển những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn có ý nghĩa chiến lược như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng nguyên tử; tập trung xây dựng hạ tầng số quốc gia hiện đại, đồng bộ, an toàn.

"Đất nước ta đang đứng trước vận hội lịch sử. KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn để phát triển nhanh và bền vững. Đây là chìa khóa vàng để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng ngành KH-CN sẽ tiếp tục tiên phong, xứng đáng là động lực trung tâm của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Việt Nam vững bước đi lên.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ KH-CN và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng. Tổng Bí thư cũng tặng Bộ KH-CN 10 chữ: "Tự chủ - Trí tuệ - Công nghệ - Đột phá - Hội nhập".