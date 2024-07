Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng Công an nhân dân. Dưới đây là một số chỉ đạo, yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho lực lượng Công an nhân dân.