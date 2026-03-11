Tổng Bí thư Tô Lâm: Báo Nhân Dân phải là "lá chắn" và "trạm cảm biến" thông tin nhanh nhạy

Sáng 11-3, tại Nhà hát Hồ Gươm, TP Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11.3.1951 - 11.3.2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: BTC

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng, biểu dương các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Nhân Dân đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang của tờ báo trong suốt 75 năm qua.

Theo Tổng Bí thư, kế tục sự nghiệp của các tờ báo cách mạng như Báo Thanh Niên, Báo Tranh Đấu, Báo Cờ Giải Phóng và Báo Sự Thật, Báo Nhân Dân đã không ngừng trưởng thành qua nhiều giai đoạn lịch sử. Tờ báo luôn giữ vai trò là "vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng", là phương tiện tuyên truyền quan trọng của các cấp ủy, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư đánh giá Báo Nhân Dân đã hoàn thành tốt sứ mệnh là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin xã hội và tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân

Những năm gần đây, tờ báo đã đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới cách thể hiện nội dung, mở rộng nền tảng truyền thông nhằm nâng cao sức thuyết phục và khả năng tiếp cận công chúng. Theo Tổng Bí thư, các phóng viên Báo Nhân Dân đã thể hiện tinh thần "ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân", góp phần đưa thông tin đến gần hơn với đời sống xã hội.

Tuy vậy, trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư cho rằng tờ báo cần tiếp tục nhìn nhận rõ những thách thức để phát huy hơn nữa vai trò ngọn cờ đầu trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Tổng Bí thư đề nghị Báo Nhân Dân tiếp tục phát huy truyền thống, bản sắc của báo Đảng; giữ vững vị thế chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận. Tờ báo cần trở thành "đơn vị xung kích", "lá chắn" và "trạm cảm biến" thông tin nhanh nhạy, kịp thời phát hiện và định hướng những vấn đề xã hội được dư luận quan tâm.

Bên cạnh đó, Báo Nhân Dân cần chủ động đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn trong xã hội. Theo Tổng Bí thư, báo Đảng phải tiên phong, mẫu mực, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của đông đảo bạn đọc, không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần khơi dậy niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, viên chức và người lao động Báo Nhân Dân

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tờ báo tiếp tục phát huy vai trò trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mạnh dạn đi sâu vào những vấn đề lớn, phức tạp và cấp thiết của đất nước.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, Tổng Bí thư nhấn mạnh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực quan trọng để Báo Nhân Dân phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, từng bước chiếm lĩnh không gian số.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm về lịch sử Báo Nhân Dân bên lề lễ kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu tiên. Ảnh: BTC

Theo Tổng Bí thư, mỗi phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của tờ báo cần được xem là một "chiến sĩ" trên mặt trận thông tin, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời giữ thái độ khách quan, chuẩn mực, thuyết phục công chúng bằng chất lượng nội dung.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ, những người làm Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang của Báo Nhân Dân từ dấu mốc ra số đầu tiên ngày 11-3-1951.

Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại lịch sử vẻ vang của Báo Nhân Dân

Nhà báo Lê Quốc Minh cho biết ngày 11-3-1951 không chỉ đánh dấu sự ra đời của một tờ báo mà còn là dấu mốc quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo Nhân Dân được đặt tên theo gợi ý của Hồ Chí Minh và ra đời theo quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng năm 1951. Ban Biên tập đầu tiên có 8 thành viên thì 5 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gồm: Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương, cho thấy vị trí đặc biệt của tờ báo trong hệ thống báo chí cách mạng.

Trong nhiều năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 1.205 bài cho báo với hơn 30 bút danh. Thời kỳ đổi mới, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với bút danh N.V.L cũng viết 31 bài trong chuyên mục "Những việc cần làm ngay", tạo tác động mạnh mẽ trong xã hội.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, suốt 75 năm qua, Báo Nhân Dân luôn đồng hành cùng đất nước, ghi lại các chặng đường lịch sử từ kháng chiến, tái thiết sau chiến tranh đến hơn 40 năm đổi mới và hội nhập, đồng thời là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.