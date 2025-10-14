Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang "Net Zero Việt Nam"

Chuyên trang "Net Zero Việt Nam", tại địa chỉ https://netzero.nhandan.vn. đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hiện thực mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu

Tại sự kiện, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế trung hòa carbon, kinh tế tuần hoàn. Trong tiến trình đó, ngành nông nghiệp và môi trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng - vừa là "trụ đỡ" của nền kinh tế, vừa là nền tảng của sinh kế, văn hóa và an ninh sinh thái quốc gia.

Tư duy "xanh hóa" trong sản xuất và tiêu dùng đã từng bước trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách và hành động của ngành, đặt nền móng cho sự chuyển mình từ "nông nghiệp nâu" sang "nông nghiệp xanh".



Ngành đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường bền vững.

Các đại biểu cùng bấm nút ra mắt chuyên trang "Net Zero Việt Nam"

"Sự kiện khai trương này cũng đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình kết nối nhận thức - khơi dậy niềm tin - lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đưa mục tiêu Net Zero 2050 trở thành hiện thực sống động trong từng ngành, từng doanh nghiệp, từng người dân Việt Nam" – Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ.

Theo ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, chuyên trang "Net Zero Việt Nam" là kênh báo chí dữ liệu trực tuyến sinh động, hấp dẫn, cung cấp thông tin chính thống, khoa học, dễ tiếp cận nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, mọi tầng lớp xã hội về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Chuyên trang gồm các nội dung: Tác hại của hiệu ứng nhà kính do con người gây ra; Các biện pháp giảm phát thải và loại bỏ CO₂ khỏi khí quyển; Trao đổi hoàn thiện khung pháp lý, chính sách hỗ trợ Net Zero; Thông tin, quảng bá những mô hình, sáng kiến hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính; Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mục tiêu khí hậu của Việt Nam và các giải pháp tháo gỡ.

Một điểm nhấn độc đáo của chuyên trang là trò chơi tương tác "Dấu chân carbon của bạn", cho phép người đọc tự ước tính lượng khí nhà kính phát thải mỗi tháng dựa trên mô hình tính toán của chuyên gia kiểm kê khí nhà kính. Đây là công cụ vừa mang tính giáo dục vừa giải trí, giúp mỗi cá nhân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong giảm phát thải.

Với cách tiếp cận hiện đại và nội dung phong phú, chuyên trang "Net Zero Việt Nam" kỳ vọng lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo, khơi dậy trách nhiệm xã hội trong từng hành động cụ thể, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển thịnh vượng, phát thải thấp vì tương lai xanh của đất nước và hành tinh.