Tổng Bí thư Tô Lâm: "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng

Chiều 13-9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dự Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số - Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại". Hội nghị do Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 10.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng tham dự hội nghị - một sự kiện rất có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư cho biết khi Bộ Chính trị chuẩn bị ban hành Nghị quyết 57, Tổng Bí thư đã nêu thực tế đáng lo ngại về tỉ lệ lớn người dân và cán bộ chưa nắm vững kiến thức về chuyển đổi số trong khi Nghị quyết 57 lại xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Động viên toàn dân tham gia phong trào "Bình dân học vụ số" để tiến cùng thời đại

"Do vậy, để thực hiện thành công yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, tôi đã học tập Bác Hồ động viên toàn dân học tập, học tập suốt đời. Diệt giặc dốt, toàn dân đã tham gia "Bình dân học vụ" để xóa mù chữ. Giặc dốt bị tiêu diệt, để tiến kịp, tiến cùng thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia phong trào "Bình dân học vụ số""- Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồ Long

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị.

Trong thời gian ngắn, Quốc hội đã xây dựng được bộ khung kiến thức, kỹ năng số và giáo án đào tạo, trên nền tảng pháp lý, khoa học, tuân thủ các quy định, chuẩn kỹ năng số quốc gia. Khung này được thiết kế 4 cấp độ từ cơ bản đến chuyên sâu, được cập nhật linh hoạt theo công nghệ mới và "đúng vai, sát việc" với từng cơ quan, mỗi cán bộ được học đúng những gì mình còn thiếu và cần cho công việc, bảo đảm đào tạo hiệu quả, không hình thức, lãng phí.

Cùng với nội dung tiên tiến, phương pháp triển khai cũng rất khoa học, tận dụng tối đa công nghệ, giúp học viên học mọi lúc mọi nơi. Các bài giảng được thiết kế ngắn gọn, sinh động và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả rõ ràng. Hệ thống đào tạo của Quốc hội được tích hợp với các nền tảng số quốc gia (như cổng thông tin "Bình dân học vụ số" toàn dân). Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, đặc biệt, tinh thần hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, đảng viên Quốc hội rất tích cực.

Tổng Bí thư tin tưởng với quyết tâm chính trị cao và cách làm bài bản, Quốc hội hoàn toàn có thể đạt và vượt mục tiêu đề ra: Năm 2025, tối thiểu 40% cán bộ, đại biểu Quốc hội được cấp chứng chỉ "Bình dân học vụ số - Quốc hội số"; năm 2026, 100% cán bộ, đại biểu hoàn thành chương trình và đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID. Đây sẽ là hạt nhân lan tỏa kiến thức số đến các đồng nghiệp còn lại, đúng như yêu cầu "học cùng nhau, giúp nhau để không ai bị bỏ lại phía sau".

"Bình dân học vụ số": Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu

Cho rằng Chương trình "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" là rất đáng biểu dương, cần được nhân rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập mô hình này.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu việc nâng cao tri thức số cho cán bộ, công chức và người dân phải là nhiệm vụ trọng yếu, gắn chặt với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào "Bình dân học vụ số" phải trở thành một phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng; mỗi đảng viên, cán bộ, công chức phải tiên phong, gương mẫu tham gia học tập kỹ năng số, chuyển đổi phương thức làm việc cho phù hợp với thời đại số.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại tòa nhà Quốc hội

Đối với Quốc hội, Tổng Bí thư nhất trí với quan điểm của lãnh đạo Quốc hội "không được bằng lòng với những kết quả ban đầu, mà cần tiếp tục đưa phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" phát triển sâu rộng, thực chất". Phong trào này không chỉ là phong trào ngắn hạn trong hai năm 2025 - 2026, mà còn là nền tảng cho học tập suốt đời của đội ngũ cán bộ Quốc hội.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội và các cơ quan liên quan nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức, kỹ năng số, giáo trình, bài giảng sau hội nghị này. Triển khai tập huấn "đúng người, đúng nhu cầu" tránh hình thức, đào tạo tràn lan không hiệu quả; phổ biến, triển khai phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" đến HĐND cấp tỉnh, cấp xã.

Cho rằng đó là mục tiêu cao, nhưng hoàn toàn khả thi nếu chúng ta có lộ trình phù hợp và sự chỉ đạo sát sao, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số hướng tới các mốc kỷ niệm quan trọng như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, 80 năm Quốc hội Việt Nam...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Quốc hội thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Nền tảng “Bình dân học vụ số - Quốc hội số". Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng nếu 100% đại biểu, cán bộ Quốc hội trở thành "công dân số gương mẫu" biết vận dụng thành thạo công nghệ, thì kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ đạt được theo "cấp số nhân".

Để phát triển bình dân học vụ số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động của đất nước, của cả hệ thống chính trị và các cơ quan, các địa phương, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tập trung quan tâm chỉ đạo 6 lĩnh vực trọng tâm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ ra.