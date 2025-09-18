HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thêm chế độ, chính sách với 5 nhóm đối tượng nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Minh Chiến

(NLĐO) - Nghị quyết số 07 quy định chính sách đối với 5 nhóm đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17-9 về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

sắp xếp bộ máy - Ảnh 1.

Chính phủ ban hành chính sách đối với 5 nhóm đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Chính phủ quyết nghị chính sách đối với 5 nhóm đối tượng sau:

Thứ nhất, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP (Nghị định 135).

Thứ hai, chính sách đối với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135 hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh.

Thứ ba, chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ tư, chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025.

Thứ năm, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn). 

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135, bao gồm: Được hưởng ngay lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH); được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Cụ thể, trường hợp có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng. Trường hợp có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Chính sách đối với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, gồm: Được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc từ khi hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh đến thời điểm nghỉ việc.

Cụ thể, trường hợp có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng. Trường hợp có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Nghị quyết cũng đã quy định chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập mà nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, trường hợp có tuổi đời thấp hơn tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 135 thì được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định 178. Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chính sách, chế độ như đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang quy định ở trên.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực: Làm rõ vì sao còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178

Phó Thủ tướng Thường trực: Làm rõ vì sao còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178

(NLĐO)- Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thôi việc theo Nghị định 178

(NLĐO)- Ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, vừa nhận quyết định thôi việc theo Nghị định 178.

Khi nào giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178?

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178.

đơn vị hành chính người lao động tuổi nghỉ hưu giải quyết chế độ chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội
