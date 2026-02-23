Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã có Điện chúc mừng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Lao động Triều Tiên tiếp tục suy tôn đồng chí Kim Jong Un làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23-2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có Điện chúc mừng gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng ngày 9-10-2025. Ảnh: TTXVN

Trong bức điện, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng đồng chí Kim Jong Un tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un, Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng Triều Tiên tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước phát triển thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 23-2 công bố thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Lao động cầm quyền tại Đại hội lần thứ IX của đảng.

Theo KCNA, quyết định tái bổ nhiệm đồng chí Kim Jong Un vào vị trí Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên được đưa ra vào ngày thứ tư của Đại hội IX Đảng Lao động hôm 22-2 "phù hợp với ý chí kiên định và nguyện vọng nhất trí của tất cả đại biểu".

Hãng tin này cũng ca ngợi công lao của ông Kim Jong Un trong việc nâng cao vị thế đất nước, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng và củng cố quân đội nước này "thành một đội quân tinh nhuệ và hùng mạnh".

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un tại Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên hôm 22-2. Ảnh: Yonhap

Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9 đến 11-10-2025, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un.

Tại hội đàm trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã cùng ôn lại và bày tỏ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp, kế thừa và phát huy; sự giúp đỡ lẫn nhau chí nghĩa, chí tình trong những năm tháng cách mạng gian khổ.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, nghiên cứu khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng mong muốn hai bên mở rộng các lĩnh vực hợp tác thế mạnh có nhiều tiềm năng như văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông, xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người của mỗi nước.

Đánh giá cao và tán thành các đề xuất hợp tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng Đảng và phát triển đất nước, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau và cùng điều phối tại các diễn đàn đa phương...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký các văn kiện hợp tác: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Triều Tiên; Ý định thư giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Triều Tiên về hợp tác quốc phòng; Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn xã Trung ương Triều Tiên; Bản ghi nhớ hợp tác về y tế và khoa học y học giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Công cộng Triều Tiên; Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Triều Tiên.

Tin liên quan

Triều Tiên đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm hết sức trọng thị với nhiều biệt lệ

Triều Tiên đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm hết sức trọng thị với nhiều biệt lệ

(NLĐO)- Sự đón tiếp thể hiện coi trọng đặc biệt của lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên đối với Đoàn đại biểu Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Triều Tiên

(NLĐO)- Chuyến thăm Tổng Bí thư Tô Lâm tới Triều Tiên là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

(NLĐO)- Cuộc duyệt binh là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên Kim Jong un Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo