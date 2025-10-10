HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il tại Cung Thái Dương Kumsusan.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10-1945 - 10-10-2025), trưa 10-10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cung Thái Dương Kumsusan đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Phòng trưng bày các kỷ vật của Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il. 

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm viết Sổ lưu niệm chia sẻ: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam vô cùng xúc động đến thăm Cung Thái Dương Kumsusan, nơi an nghỉ vĩnh hằng của hai lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Triều Tiên Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il, người bạn, người đồng chí thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il đã dành trọn đời vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho nhân dân và đất nước Triều Tiên, đặt nền móng xây dựng và phát triển mối quan hệ, tình đoàn kết giữa nhân dân Triều Tiên và Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tri ân và ghi nhớ những công lao đóng góp to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo tiền bối như Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và ngày nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; nguyện đem hết sức mình tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, đoàn kết, phát triển Việt Nam - Triều Tiên đáp ứng lợi ích quốc gia và cuộc sống giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Cung Thái Dương Kumsusan nằm tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ban đầu, công trình này được dùng làm văn phòng làm việc của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời, công trình được cải tạo và chuyển đổi thành nơi tưởng niệm, gìn giữ thi hài của Chủ tịch Kim Nhật Thành và bắt đầu mở cửa đón người dân vào thăm viếng từ năm 1995. Sau khi Tổng Bí thư Kim Jong Il qua đời, thi hài của ông cũng được đặt tại đây.

Công trình có quy mô rộng lớn, mặt tiền rộng, mái cao kiểu cung điện, bao quanh là khu vườn, hồ nước, tượng đài. Cấu trúc bên trong gồm nhiều đại sảnh, hành lang, khu trưng bày kỷ vật và khu tưởng niệm. Tại khu trưng bày có phòng trưng bày huân, huy chương các nước trao tặng. Nhiều hình ảnh, hiện vật gắn liền với hoạt động, đời sống lúc sinh thời của hai vị lãnh tụ như xe ô tô, tàu hỏa, tàu thủy...

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vạn Cảnh Đài, thăm quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ngôi nhà nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh ra và lớn lên được bảo tồn nguyên trạng, có kiến trúc nhà dân gian truyền thống Triều Tiên với vật liệu gỗ, mái lá, kết cấu vững chắc và giản dị. Ngôi nhà trưng bày ảnh của ông bà, bố mẹ và các em của Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng các vật dụng sinh hoạt của gia đình như bếp củi, đồ dùng nấu ăn, dụng cụ nông nghiệp, phản ánh cuộc sống bình dị nhưng giàu truyền thống yêu nước, cách mạng của gia đình Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Cũng trong chiều 10-10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bảo tàng Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Chủ thể, nơi thể hiện một cách tổng hợp và trực quan quá trình lịch sử phát triển của nghệ thuật âm nhạc cách mạng Triều Tiên.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi Sổ lưu niệm bày tỏ cảm phục sự hiểu biết, tài năng âm nhạc cũng như sự quan tâm về văn hóa, âm nhạc chủ thể của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Văn hóa - Âm nhạc là cội nguồn của sức mạnh, có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để giành thắng lợi và đi đến toàn thắng. Văn hóa - Âm nhạc cũng là sự hưởng thụ của nhân dân, mọi người dân đều được sống trong hòa bình, được hưởng thụ những gì văn minh nhất của con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc đất nước và nhân dân Triều Tiên tiếp tục phát triển phồn vinh, hạnh phúc như những điều mà các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo và xây dựng từ trái tim và hiểu biết của mình.

Một số hình ảnh TTXVN ghi nhận Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il tại Cung Thái Dương Kumsusa:

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Triều Tiên với 21 loạt đại bác chào mừng.

Những hình ảnh đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Triều Tiên

(NLĐO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

