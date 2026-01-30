Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore

Dương Ngọc

(NLĐO)- Cuộc điện đàm đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore

Chiều 30-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP), Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Cuộc điện đàm diễn ra trong không khí thân mật, hết sức tin cậy, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi điện đàm với Tổng Thư ký PAP Lawrence Wong ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Đảng PAP và cá nhân Tổng Thư ký Lawrence Wong đã gửi điện chúc mừng Đại hội cũng như tới cá nhân các lãnh đạo Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng thống Tharman Shanmugaratnam cùng các nhà lãnh đạo Singapore, đồng thời nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm chính thức Singapore năm 2025.

Về phần mình, Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được Trung ương nhiệm kỳ khóa XIV bầu làm Tổng Bí thư. Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định Singapore luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết thành công nhiệm kỳ Đại hội XIII với những kết quả cao, rút ra bài học quý báu từ các kỳ Đại hội trước và tổng kết 40 năm đổi mới. Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho 5 năm tới và những vấn đề mang tính chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quan điểm xuyên suốt là lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực của phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại hội xác lập mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát huy ý chí năng động, vai trò của các khu vực kinh tế.

Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Singapore hơn 50 năm qua, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao đều đặn; hợp tác kinh tế là điểm sáng với Singapore tiếp tục là nước dẫn đầu đầu tư ASEAN (thứ hai thế giới) tại Việt Nam với 4.400 dự án trị giá 90 tỉ USD; đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách kinh tế - xã hội. Các thỏa thuận cấp cao được triển khai tích cực, trong đó có việc kịp thời thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore (10-2025), đề ra định hướng triển khai các lĩnh vực hợp tác trụ cột cho hai nước trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN và tập trung củng cố tin cậy chính trị qua tiếp xúc cấp cao, triển khai Chương trình Hành động 2025-2030, sớm triển khai cơ chế đối thoại hai Đảng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển VSIP 2.0, trao đổi tín chỉ carbon…; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp chặt chẽ trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC và thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất.

Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ sự nhất trí cao với các đánh giá và đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất; nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Tổng Thư ký, Thủ tướng Lawrence Wong cũng cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực cũng như trên thế giới.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên, Tổng thống Palestine, Tổng Thư ký ASEAN, Tổng Thư ký AIPA gửi Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO)- Tối 24-1, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo