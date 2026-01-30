Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore

Chiều 30-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP), Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Cuộc điện đàm diễn ra trong không khí thân mật, hết sức tin cậy, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi điện đàm với Tổng Thư ký PAP Lawrence Wong ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Đảng PAP và cá nhân Tổng Thư ký Lawrence Wong đã gửi điện chúc mừng Đại hội cũng như tới cá nhân các lãnh đạo Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng thống Tharman Shanmugaratnam cùng các nhà lãnh đạo Singapore, đồng thời nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm chính thức Singapore năm 2025.

Về phần mình, Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được Trung ương nhiệm kỳ khóa XIV bầu làm Tổng Bí thư. Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định Singapore luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết thành công nhiệm kỳ Đại hội XIII với những kết quả cao, rút ra bài học quý báu từ các kỳ Đại hội trước và tổng kết 40 năm đổi mới. Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho 5 năm tới và những vấn đề mang tính chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quan điểm xuyên suốt là lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực của phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại hội xác lập mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát huy ý chí năng động, vai trò của các khu vực kinh tế.

Tổng Bí thư đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Singapore hơn 50 năm qua, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao đều đặn; hợp tác kinh tế là điểm sáng với Singapore tiếp tục là nước dẫn đầu đầu tư ASEAN (thứ hai thế giới) tại Việt Nam với 4.400 dự án trị giá 90 tỉ USD; đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách kinh tế - xã hội. Các thỏa thuận cấp cao được triển khai tích cực, trong đó có việc kịp thời thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore (10-2025), đề ra định hướng triển khai các lĩnh vực hợp tác trụ cột cho hai nước trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai nước tăng cường hợp tác ASEAN và tập trung củng cố tin cậy chính trị qua tiếp xúc cấp cao, triển khai Chương trình Hành động 2025-2030, sớm triển khai cơ chế đối thoại hai Đảng; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư vào các lĩnh vực như công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển VSIP 2.0, trao đổi tín chỉ carbon…; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch; củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp chặt chẽ trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC và thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất.

Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ sự nhất trí cao với các đánh giá và đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất; nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực khác, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Tổng Thư ký, Thủ tướng Lawrence Wong cũng cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực cũng như trên thế giới.