Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Sáng 4-10, tại Hội trường Bộ Công an (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Bộ Công an

Cùng dự có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 6 thành phố trực thuộc Trung ương; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Đại biểu triệu tập dự Đại hội gồm 350 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 67.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CAND sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; là dấu mốc mở ra chương mới trong sự phát triển của Đảng bộ và toàn lực lượng CAND, tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì "hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân".

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Bộ Công an

Những quyết sách của Đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức Đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố, tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội. Ảnh: Bộ Công an

Tại phiên khai mạc Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo kết quả Phiên họp trù bị, mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các tham luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Tổng Bí thư Tô Lâm quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đại hội Đảng bộ Quân đội thành công tốt đẹp

(NLĐO)- Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội đã nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi đổi mới sáng tạo trong công việc hằng ngày

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đổi mới sáng tạo phải đi liền với phát triển vững chắc nền tảng khoa học - công nghệ, mức độ tự chủ về công nghệ quốc gia.

Bộ Công an Tổng Bí thư đại hội Đại hội Đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương Tổng Bí thư Tô Lâm
