Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI, giai đoạn 2020-2025.

Chiều 24-9, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI, giai đoạn 2020-2025 với chủ đề "Phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", toàn quân thi đua xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự, chỉ đạo Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Dự Đại hội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổng cục; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc...

Tổng Bí thư dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày các sản phẩm công nghiệp quốc phòng

Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020-2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Ngoài ra, Đại hội sẽ khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập, làm theo điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trở thành phong trào tự giác, sâu rộng, thường xuyên trong toàn quân, toàn quốc.

Theo Ban tổ chức, 5 năm qua công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Tổng Bí thư dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày các sản phẩm công nghiệp quốc phòng

Phong trào thi đua quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều đổi mới, nhiều hoạt động nổi bật, nhất là thi đua trong công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống các loại tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; trong kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, Quân đội.

Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, lực lượng Dân quân tự vệ và người lao động ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích xuất sắc; tổ chức điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình; chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" đạt kết quả tích cực.

Tổng Bí thư dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2025-2030, Bộ Quốc phòng lấy chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng". Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nội dung trọng điểm trong thi đua và công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến; đổi mới phương pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua; xây dựng các mô hình thi đua, điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu xuất sắc, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn quân, toàn quốc.

Toàn quân sẽ tổ chức tốt hoạt động thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước và quân đội, trước mắt đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII trong năm 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong năm 2026.

Toàn quân quán triệt sâu sắc tinh thần "3 trọng tâm", "3 quyết liệt" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; thực hiện tốt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I

Tổng Bí thư: Chính quyền địa phương 2 cấp đã từng bước hoạt động ổn định, hiệu quả

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở các địa phương đã đi vào hoạt động ổn định và từng bước hiệu quả hơn.

Những hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri ở Hà Nội

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn TP Hà Nội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

