Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 26-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với UBND, Ủy ban bầu cử thành phố và các phường: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Cửa Nam đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội, trình bày chương trình hành động theo luật định.



Trước khi vào hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kiểm tra Bảng niêm yết danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Bảng niêm yết danh sách cử tri, tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm.

Theo đó, đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm 5 ứng cử viên là các ông, bà: Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương; Vũ Lan Phương, Chuyên viên, Văn phòng HĐND, UBND phường Cửa Nam, TP Hà Nội; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam, TP Hà Nội; Trương Thị Kim Vân, Chuyên viên, Phòng Văn hóa Xã hội phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc. Cùng dự còn có Thường trực Thành ủy Hà Nội; đại diện Ủy ban bầu cử thành phố, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cử tri đại diện cho cử tri của các phường: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Cửa Nam có mặt tại các điểm cầu.

Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hoàn Kiếm đến các phường: Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Cửa Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị

Tại hội nghị, các ứng cử viên khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm cao nhất các kỳ họp, các phiên họp toàn thể của Quốc hội; tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền của Quốc hội, bảo đảm các quyết sách được ban hành sát với thực tiễn, hợp lòng dân, có tầm nhìn chiến lược và có khả năng tổ chức thực hiện cao cùng với Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên nhấn mạnh sẽ tiếp tục gắn bó chặt chẽ với cử tri Thủ đô, chịu sự giám sát của cử tri, giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kịp thời phản ánh với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết những ý kiến đóng góp định hướng chiến lược hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng quản trị phát triển của Thủ đô và của cả nước…



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến cử tri đều bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời trao đổi với các ứng cử viên về nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Cử tri mong muốn Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục tăng cường vai trò giám sát đối với các chương trình, dự án quan trọng; đồng thời có các quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trân trọng cảm ơn cử tri về các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, nêu lên những vấn đề lớn về tình hình quốc tế và những vấn đề thực tế cuộc sống, với tinh thần đảm bảo giữ vững ổn định, để phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.

Trả lời câu hỏi của cử tri liên quan đến triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa để vừa bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đối ngoại toàn diện là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy vai trò của cả ba kênh đối ngoại: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Đối ngoại cần được triển khai với phương châm: Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát triển, tiếp thu những tinh hoa, tri thức và phương pháp của ngoại giao hiện đại, thấm nhuần tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "dĩ bất biến, ứng vạn biến".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế phải là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên". Đây là bước phát triển quan trọng về tư duy, theo đó đối ngoại, hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, có tầm quan trọng hàng đầu; phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, nhạy bén, kịp thời và hiệu quả cao. Đảng đặt đối ngoại ở vị trí trung tâm, với trách nhiệm và vai trò cao để đảm bảo an ninh và phát triển: Giữ vững hòa bình để ổn định, ổn định để phát triển, phát triển để nâng cao sức mạnh tổng thể của đất nước.

Sự kiện Việt Nam tham gia Hội nghị Hòa bình về Gaza với tư cách là thành viên sáng lập vừa diễn ra tại thủ đô Washington D.C của Mỹ (19-2-2026) là một minh chứng cho sự chủ động chiến lược trong chính sách đối ngoại của ta. Dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong sự kiện này đã thể hiện phần nào sự lớn mạnh và trưởng thành trong chính sách đối ngoại của Đảng ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Trả lời câu hỏi của cử tri về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, thực sự là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc, Tổng Bí thư nêu rõ: Giáo dục - đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. Trong suốt chặng đường cách mạng, giáo dục nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào thực tế là giáo dục - đào tạo vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.

Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71, với yêu cầu đổi mới giáo dục phải căn bản, toàn diện và thực chất, chấm dứt tình trạng hình thức, làm nửa vời. Trên tinh thần đó, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời thể chế hóa bằng nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo nền tảng tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tài chính và nhân lực.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai một loạt các chính sách mới như xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở liên cấp nội trú cho các xã biên giới đất liền; hỗ trợ bữa ăn trưa cho các học sinh tiểu học, xây dựng phòng học STEM để học và hành phải gắn liền với nhau. Tất cả những cố gắng đó đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực trong giáo dục, đào tạo.

Nhấn mạnh có chủ trương đúng rồi, điều quyết định vẫn là khâu tổ chức thực hiện, do đó, Tổng Bí thư khẳng định, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định, lâu dài; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển. Riêng đối với ngành giáo dục của Hà Nội phải đảm bảo tất cả các học sinh được đến trường.

Liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường thời gian tới, theo Tổng Bí thư, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ: Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Cách tiếp cận hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang tư duy kiến tạo, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Xác định rõ ba trọng tâm hành động: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và công khai thông tin để nhân dân tham gia giám sát...

Tổng Bí thư nhấn mạnh bảo vệ môi trường không phải trách nhiệm của Nhà nước mà là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, người dân. Khi môi trường được bảo vệ, chất lượng cuộc sống được nâng cao, thì đó là nền tảng của phát triển.

Trả lời câu hỏi của cử tri về những định hướng chỉ đạo lớn để phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã xác định rất rõ: Phải lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Ngay trong năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ cụ thể hóa quan điểm này bằng việc ban hành các Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước; và Nghị quyết về các giải pháp chiến lược để tăng trưởng 2 con số, dựa trên động lực chủ yếu là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ một số định hướng lớn: Phải tạo được đột phá về thể chế; tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số và dữ liệu; phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo ra tăng trưởng thực chất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.