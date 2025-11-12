HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 12-11, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945 - 2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất.

Cùng dự có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng.

Tổng Bí thư tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường

Tham dự có các ông, bà: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội, cùng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, đánh dấu chặng đường 80 năm hình thành, phát triển và cống hiến của ngành nông nghiệp và môi trường.

Qua 8 thập kỷ, ngành đã khẳng định vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế hàng chục triệu nông dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái; đồng thời góp phần giữ vững ổn định chính trị, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sống của nhân dân.

Tổng Bí thư tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định: "80 năm qua là hành trình vẻ vang và đầy tự hào - bản hùng ca về ý chí, trí tuệ, khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành nông nghiệp và môi trường, đã góp phần dựng xây một Việt Nam xanh, hùng cường và phát triển".

Tổng Bí thư tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu

Trải qua chiến tranh, tái thiết và công cuộc đổi mới, ngành nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, đưa Việt Nam từ nước thiếu ăn trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Từ các chủ trương đổi mới như Khoán 100, Khoán 10, đến Luật Đất đai 1993 và chương trình Xây dựng nông thôn mới, nông nghiệp Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, ổn định xã hội và giảm nghèo bền vững.

Song song với đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường không ngừng hoàn thiện thể chế, pháp luật và chiến lược phát triển, trở thành trụ cột của phát triển bền vững, gắn quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ rõ rệt: Tỉ lệ che phủ rừng duy trì trên 42%, tỉ lệ thu gom rác thải đạt hơn 95%, vị trí xếp hạng phát triển bền vững tăng mạnh trong khu vực.

Năm 2025 đánh dấu một dấu mốc lịch sử mới khi Quốc hội khóa XV quyết nghị hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường, hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 1-3-2025.

Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Sau hợp nhất, Bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ toàn ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiều phong trào tiêu biểu được phát huy và nhân rộng như: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và môi trường", "Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai" và "Hành động giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon",…

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm, ngành nông nghiệp và môi trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân, chủ trang trại tiêu biểu; 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với phương châm "Truyền thống - Đổi mới - Phát triển - Bền vững", kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nông dân cả nước biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, biến khát vọng thành sức mạnh cống hiến.

    Thông báo