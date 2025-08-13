Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan

Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, trưa 13-8, tại TP Busan, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan và Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TP HCM - TP Busan (Hàn Quốc).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM; các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo và đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Hàn Quốc và lãnh đạo TP Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan không chỉ là một cơ quan ngoại giao mới, mà còn là cánh cửa mở rộng, nơi bắt đầu của những hành trình mới. TP Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập, cộng đồng người Việt tại đây đang ngày càng hội nhập với sở tại, gắn mình cùng với sự phát triển của thành phố. Do vậy, việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Nam Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP Busan. Ảnh: TTXVN

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cam kết sẽ là ngôi nhà chung của bà con, nơi mà mỗi người dân Việt Nam có thể tìm thấy sự hỗ trợ, sẻ chia và kết nối; cầu nối tin cậy để các doanh nghiệp hai nước tìm thấy đối tác, chia sẻ cơ hội và cùng nhau phát triển; người đồng hành để gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt, hồn cốt Việt, để tình cảm và sự thấu hiểu giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cam kết sẽ nỗ lực hết mình để Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thực sự là một cầu nối hiệu quả, góp phần đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên một tầm cao mới, vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Thị trưởng TP Busan Park Hyeong Jun phát biểu bày tỏ trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam -Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, là minh chứng sống động cho mối quan hệ liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia; là cầu nối vững chắc đưa quan hệ địa phương mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun tin tưởng sự ra mắt của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan chắc chắn sẽ góp phần tạo nên những động lực mới, mở rộng không gian hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao.