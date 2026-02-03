HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự Lễ tuyên dương 96 Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng lần thứ X

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, tối 3-2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải Búa liềm vàng lần thứ X. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025 được phát động từ ngày 20-1-2025 tại Lễ tổng kết và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm. Trong đó có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Lan tỏa những cách làm hay khi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích, khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai Giải Búa liềm Vàng ở địa phương, đơn vị.

Một điểm mới trong việc tổ chức lễ trao giải là kết hợp với Lễ tuyên dương, khen thưởng 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn quốc (tương ứng 96 năm thành lập Đảng), cho thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên dương và trao giải, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, quyết định con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, dẫn dắt đất nước, dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV của Đảng là mốc son mới trong tiến trình 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng - Ảnh 2.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dự chương trình. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ: Trong thành tựu đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và hết sức quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên và đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ - những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất. 

Các bí thư chi bộ có vai trò vừa là "hạt nhân chính trị" trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là "kiến trúc sư" trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là "cầu nối" giữa ý Đảng và lòng dân. Uy tín và sức thuyết phục của mỗi bí thư chi bộ đối với các đảng viên và quần chúng nhân dân có được từ sự nêu gương, tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh 96 bí thư chi bộ được tuyên dương tại buổi lễ hôm nay, đại diện tiêu biểu cho hơn 250 ngàn bí thư chi bộ trong toàn Đảng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sáng tạo; biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, công tác sản xuất, kinh doanh; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và niềm tin của quần chúng nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao giải B cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: TTXVN

Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là "pháo lệnh" truyền cảm hứng

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ: Công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Giải Búa liềm vàng được tổ chức liên tục trong 10 năm qua là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tổng Bí thư đánh giá đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân. Những đóng góp ấy là thành quả lao động sáng tạo, là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tư duy, kỹ năng, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của cả đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng, đội ngũ báo chí cả nước thời gian qua; biểu dương sáng kiến của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và Giải Búa liềm Vàng lần thứ X.

Để hoạt động tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc phát huy ý nghĩa, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ. Từng bí thư chi bộ phải đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hành động, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao biểu trưng cho các Bí thư chi bộ xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIV. Công tác thông tin, tuyên truyền phải thực sự là "pháo lệnh" truyền cảm hứng, là "trống trận" cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần "tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc", thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Các tác phẩm báo chí, nhất là các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng, cần hiện đại và sáng tạo, phù hợp với sự phát triển thông tin trong kỷ nguyên số, phải là những minh chứng sống động, thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng trong tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới, góp phần để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Nhân dịp này, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao biểu trưng tuyên dương 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc toàn quốc, Đây là những bí thư chi bộ tiêu biểu, điển hình được các cấp ủy lựa chọn, giới thiệu; là những bí thư chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có uy tín, nhiều thành tích, có mô hình hay, cách làm mới, đem lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

(NLĐO) - Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

KỶ NIỆM 96 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG: Họ đã cống hiến thầm lặng

Với những cống hiến thiết thực, nhiều Bí thư Chi bộ ở TP HCM đang làm tốt sứ mệnh cầu nối giữa Đảng với nhân dân

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của Đại hội XIV và 96 năm Ngày thành lập Đảng

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chào mừng thành công của Đại hội XIV và 96 năm Ngày thành lập Đảng được tổ chức trọng thể.

Giải Búa liềm vàng Tổng Bí thư Tô Lâm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên dương 96 Bí thư chi bộ xuất sắc giải Búa liềm vàng lần thứ X
