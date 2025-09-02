Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ngày 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen.

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu tham dự sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định sự hiện diện của Đoàn là minh chứng sinh động của quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia, mối quan hệ vượt qua thử thách qua thời gian, được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tròn 80 năm kể từ ngày 2-9 và gần 40 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam sẵn sàng đưa đất nước bước vào "Kỷ nguyên vươn mình", phát triển thịnh vượng, hiện thực hóa di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn trân trọng sự gắn bó, hỗ trợ của Đảng CPP, Nhà nước và nhân dân Campuchia, đồng thời hết sức coi trọng quan hệ gắn bó, lâu bền với Campuchia cũng như quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia - Lào; mong muốn đưa quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước ngày càng gắn kết, hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đem lại lợi ích thực chất cho người dân mỗi nước và hòa bình, thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa sâu sắc của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của Việt Nam, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh cuộc Cách mạng thành công của đất nước và nhân dân Việt Nam là nguồn động lực to lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng khỏi chế độ thực dân của các dân tộc khác, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà trên toàn thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Hun Sen chúc Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh đây là cuộc gặp lần thứ tư với Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ đầu năm 2025 đến nay; ngoài ra các nhà lãnh đạo cấp cao khác của hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nhân dịp tham dự các Hội nghị đa phương. Điều đó phản ánh quan hệ ngày càng tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước. Chủ tịch Hun Sen nêu bật ý nghĩa Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào vào tháng 2-2025 tại TP HCM đã trở thành kim chỉ nam định hướng các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai thúc đẩy, tăng cường quan hệ thực chất giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực và nhất trí triển khai hiệu quả các kết luận của các cuộc gặp cấp cao trên cũng như kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hun Sen ngày 14-8 vừa qua; tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, kết nối thế hệ lãnh đạo, thanh niên, giao lưu nhân dân hai nước; kiên trì nguyên tắc không để bất cứ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lợi ích của nước kia; tích cực trao đổi, khẩn trương hoàn thành phân giới cắm mốc 16% đường biên giới đất liền; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới…

Hai bên nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó có việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, tăng cường hoạt động qua lại của cư dân khu vực biên giới. Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ; kim ngạch thương mại hai nước đã đạt hơn 10 tỉ USD trong năm 2024 và sẽ sớm đạt 20 tỉ USD trong thời gian tới. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và các dự án đầu tư của Việt Nam góp phần cải thiện đời sống người dân, phát triển kinh tế-xã hội tại Campuchia.

Hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai tốt cơ chế, thỏa thuận hợp tác sẵn có như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật, Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới trong Quý 4-2025; Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2; diễn tập cứu hộ cứu nạn chung quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Lào; đẩy mạnh mô hình du lịch "Một hành trình, ba điểm đến" giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm. Trước chia sẻ của Chủ tịch Hun Sen về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, trong đó hai bên đã tổ chức các cuộc họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC), Ủy ban biên giới chung (GBC), Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực hai bên đạt được và cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân hai nước mà còn góp phần củng cố môi trường phát triển chung của cả khu vực. Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và trân trọng trước những tình cảm nồng ấm, những lời chúc tốt đẹp mà các chính đảng và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác

(NLĐO)- Bên cạnh 5 văn kiện hợp tác, dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỉ đồng.

80 năm Quốc khánh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO)- Sáng 1-9, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Việt Nam - Campuchia Tổng Bí thư Tô Lâm Hun Sen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo