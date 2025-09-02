Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen

Cuộc gặp diễn ra nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu tham dự sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, Tổng Bí thư khẳng định sự hiện diện của Đoàn là minh chứng sinh động của quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Campuchia, mối quan hệ vượt qua thử thách qua thời gian, được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tròn 80 năm kể từ ngày 2-9 và gần 40 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam sẵn sàng đưa đất nước bước vào "Kỷ nguyên vươn mình", phát triển thịnh vượng, hiện thực hóa di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn trân trọng sự gắn bó, hỗ trợ của Đảng CPP, Nhà nước và nhân dân Campuchia, đồng thời hết sức coi trọng quan hệ gắn bó, lâu bền với Campuchia cũng như quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia - Lào; mong muốn đưa quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước ngày càng gắn kết, hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực, đem lại lợi ích thực chất cho người dân mỗi nước và hòa bình, thịnh vượng cho khu vực và thế giới.

Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa sâu sắc của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của Việt Nam, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh cuộc Cách mạng thành công của đất nước và nhân dân Việt Nam là nguồn động lực to lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng khỏi chế độ thực dân của các dân tộc khác, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà trên toàn thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Hun Sen chúc Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước.

Chủ tịch Hun Sen nhấn mạnh đây là cuộc gặp lần thứ tư với Tổng Bí thư Tô Lâm kể từ đầu năm 2025 đến nay; ngoài ra các nhà lãnh đạo cấp cao khác của hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi nhân dịp tham dự các Hội nghị đa phương. Điều đó phản ánh quan hệ ngày càng tin cậy, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước. Chủ tịch Hun Sen nêu bật ý nghĩa Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia và giữa ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào vào tháng 2-2025 tại TP HCM đã trở thành kim chỉ nam định hướng các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai thúc đẩy, tăng cường quan hệ thực chất giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực và nhất trí triển khai hiệu quả các kết luận của các cuộc gặp cấp cao trên cũng như kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hun Sen ngày 14-8 vừa qua; tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, kết nối thế hệ lãnh đạo, thanh niên, giao lưu nhân dân hai nước; kiên trì nguyên tắc không để bất cứ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lợi ích của nước kia; tích cực trao đổi, khẩn trương hoàn thành phân giới cắm mốc 16% đường biên giới đất liền; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới…

Hai bên nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó có việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, tăng cường hoạt động qua lại của cư dân khu vực biên giới. Chủ tịch Hun Sen đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ; kim ngạch thương mại hai nước đã đạt hơn 10 tỉ USD trong năm 2024 và sẽ sớm đạt 20 tỉ USD trong thời gian tới. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và các dự án đầu tư của Việt Nam góp phần cải thiện đời sống người dân, phát triển kinh tế-xã hội tại Campuchia.

Hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai tốt cơ chế, thỏa thuận hợp tác sẵn có như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật, Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới trong Quý 4-2025; Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2; diễn tập cứu hộ cứu nạn chung quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tại Lào; đẩy mạnh mô hình du lịch "Một hành trình, ba điểm đến" giữa ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm. Trước chia sẻ của Chủ tịch Hun Sen về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, trong đó hai bên đã tổ chức các cuộc họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC), Ủy ban biên giới chung (GBC), Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực hai bên đạt được và cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân hai nước mà còn góp phần củng cố môi trường phát triển chung của cả khu vực. Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.