Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9

B.T.K (Theo TTXVN)

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và trân trọng trước những tình cảm nồng ấm, những lời chúc tốt đẹp mà các chính đảng và bạn bè quốc tế.

Chiều 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn các lãnh đạo, đại diện lãnh đạo chính đảng nhiều nước từ các khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vinh dự, vui mừng được có mặt tại Lễ kỷ niệm lịch sử, các vị lãnh đạo, đại diện các chính đảng nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cảm ơn lời mời và sự đón tiếp trọng thị, chân thành, chu đáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân dân Việt Nam.

Phát biểu đại diện cho các chính đảng, Trưởng đoàn Belarus, Nhật Bản, Nga, Cộng hòa Dominica, Algeria đã nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam và bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện các chính đảng nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành hình mẫu của hòa bình, phát triển, tiến bộ xã hội và đoàn kết quốc tế; ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong phát triển đất nước; bày tỏ tin tưởng sâu sắc với đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất định nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao đường lối đối ngoại của Việt Nam, đại diện các chính đảng cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa truyền thống hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các đảng với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như giữa các nhà nước, các dân tộc với Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng các vị khách quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và trân trọng trước những tình cảm nồng ấm, những lời chúc tốt đẹp mà các chính đảng và bạn bè quốc tế đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định đây là minh chứng sống động, sâu sắc cho tình cảm đồng chí, anh em, tình đoàn kết, gắn bó thủy chung, nghĩa tình quốc tế trong sáng và sự ủng hộ quý báu mà các chính đảng, các nhà nước, chính phủ và bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.

Nêu bật sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào ngày 2-9-1945, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là một mốc son vĩ đại trong lịch sử Việt Nam, khép lại gần một thế kỷ ách thống trị của thực dân, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh đối với mỗi người Việt Nam, ngày Quốc khánh 2-9 hằng năm đã trở thành một ngày lễ và ngày hội lớn, có ý nghĩa trọng đại trong đời sống chính trị, tinh thần và thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập và tự do của toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn chính đảng các nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, trải qua 80 năm đầy thử thách và vinh quang, toàn thể dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, cùng với tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng kiên cường vượt qua mọi khó khăn, đưa cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi quan trọng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc Đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã xây dựng thành công một nền kinh tế năng động, hội nhập ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược đến đến năm 2030 và năm 2045, hiện thực hóa trọn vẹn ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay có nhiều biến đổi nhanh chóng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và con đường Đổi mới; nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các chính đảng, tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình đồng chí, anh em. Cùng với cuộc gặp đầy ý nghĩa này, trong khuôn khổ dự Lễ Kỷ niệm, lãnh đạo, đại diện các chính đảng cũng sẽ có nhiều hoạt động gặp gỡ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thăm các cơ sở văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

