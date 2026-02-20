Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ

TTXVN

Trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Mỹ), theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chiều tối 19-2 (theo giờ địa phương), trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Cùng dự buổi gặp gỡ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam; cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là những cá nhân, doanh nhân, trí thức, chuyên gia đang sinh sống, làm việc, đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực tại địa bàn; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.

Báo cáo với Tổng Bí thư và thành viên trong đoàn về hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ hiện là cộng đồng đông đảo, ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vai trò trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, tài chính, kinh doanh và đời sống xã hội. Xuyên suốt nhiều thập kỷ qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, không chỉ là bộ phận không tách rời của dân tộc, mà còn là một lực lượng quan trọng góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ luôn hướng về đất nước, đã và đang chủ động đóng góp, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bằng tri thức, kinh nghiệm, nguồn lực và những sáng kiến cụ thể trong giai đoạn phát triển mới. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ luôn phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng người Việt Nam, làm tốt công tác bảo hộ công dân và tăng cường kết nối cộng đồng với trong nước, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp gỡ, nhiều ý kiến phát biểu của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đã bày tỏ sự hiện diện của Tổng Bí thư tại buổi gặp gỡ hôm nay không chỉ là sự quan tâm, mà còn là nguồn động viên và định hướng để cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của mình, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Nhiều ý kiến đã chia sẻ những suy nghĩ chân thành, những câu chuyện về công việc, cuộc sống, khát vọng đồng hành cùng đất nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ những tình cảm ấm áp, lời thăm hỏi thân tình và chúc mừng một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công.

Tổng Bí thư chia sẻ Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza với tư cách là thành viên sáng lập, là một dấu ấn đối ngoại, khẳng định tâm thế mới, khí thế mới, hành động mới để đóng góp hiệu quả trong kỷ nguyên mới. Đây cũng chính là tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đang ngày càng hội nhập sâu rộng, luôn hướng về Tổ quốc với lòng mong muốn đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Việc đồng bào tuân thủ pháp luật sở tại, tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng là những đóng góp thiết thực cho đất nước và cho việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Thông tin về những định hướng lớn của Việt Nam trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội XIV xác định mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Mỹ là một đối tác có tầm quan trọng chiến lược, là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá cao quan điểm nhất quán của Mỹ luôn ủng hộ Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng" và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng những thành tựu của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ trên tất cả các lĩnh vực, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đảng, Nhà nước sẽ hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp với sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại sở tại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận không tách rời, là máu thịt, là một phần của khối đại đoàn kết dân tộc và cũng chính là nguồn xung lực quan trọng của đất nước. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư về những tình cảm và những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, tâm huyết, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ đây không chỉ là nguồn động viên lớn lao, mà còn là kim chỉ nam để các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới; khẳng định sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo trong công tác đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Một số hình ảnh TTXVN ghi nhận tại buổi gặp gỡ:

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 8.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ - Ảnh 9.

Tin liên quan

Tổng Bí thư gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư gặp lãnh đạo các nước nhân dịp dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

(NLĐO)- Gặp Tổng Bí thư Tô Lâm, các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer

(NLĐO)- Đại sứ Jamieson Greer chia sẻ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Mỹ đang bước vào giai đoạn quyết định.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị Hoà bình về Dải Gaza

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị Hoà bình về Dải Gaza, khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo