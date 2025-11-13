Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án sân bay Long Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án sân bay Long Thành

Tin: Nguyễn Tuấn; ảnh: Công Nghĩa

(NLĐO)-Ngày 13-11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra, động viên lực lượng thi công và làm việc tại Dự án sân bay Long Thành

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. 

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và động viên cán bộ, công nhân và người lao động thi công tại dự án sân bay Long Thành

Cùng tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tiếp và tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Đồng Nai có ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, với mục tiêu hoàn thành hạ tầng vào cuối năm 2025 và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19-12 tới đây.

Trên công trường dự án có khoảng 17.000 lao động và hàng ngàn thiết bị, máy móc hoạt động suốt ngày đêm. Các hạng mục trọng điểm như đường băng, nhà ga hành khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được ưu tiên thi công, đảm bảo tiến độ đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe báo cáo tiến độ Dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ Dự án sân bay Long Thành

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra Dự án sân bay Long Thành - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà, chụp hình với lực lượng thi công Dự án sân bay Long Thành.

Tin liên quan

Ông Phan Văn Mãi: Cần xem xét kỹ lưỡng việc chuyển các chuyến bay về sân bay Long Thành

Ông Phan Văn Mãi: Cần xem xét kỹ lưỡng việc chuyển các chuyến bay về sân bay Long Thành

(NLĐO) - Ông Phan Văn Mãi đề nghị Chính phủ cần xem xét, đánh giá toàn diện việc chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành

(NLĐO)- Chiều 2-8, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đi thị sát, kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sân bay Long Thành đúng tiến độ

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến ngày 31-12-2025 là phải cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành để còn tiến hành bay thử nghiệm.

sân bay Long Thành tiến độ dự án Nguyễn Văn Nên Trần Lưu Quang Tổng Bí thư Đoàn Công tác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo