Sáng 21-10, thảo luận tại Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2025 và kế hoạch năm 2026, vấn đề kết nối giao thông và chuyển các chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành được đại biểu quan tâm, cho ý kiến.

Ông Phan Văn Mãi: Cần xem xét toàn diện việc chuyển các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành. Clip: Văn Duẩn

Đại biểu Dương Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM, gửi gắm Chính phủ về một số vấn đề. Theo đại biểu Hải, sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, là sân bay tầm cỡ thế giới, nếu đưa vào khai thác sẽ là trung tâm trung chuyển hàng hóa, hành khách của khu vực.

Thủ tướng và Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, dự kiến cuối năm 2025 phải khánh thành giai đoạn 1, và đến tháng 6-2026 sẽ khai thác thương mại. "Nhưng vấn đề đau đầu hiện nay là kết nối giao thông" - ông Dương Ngọc Hải nêu. Vị đại biểu bày to lo ngại nếu không khéo, đến khi đưa vào khai thác thương mại sân bay này nhưng vẫn chưa có đường kết nối đến sân bay.

Thiếu đường kết nối đến Sân bay Long Thành

Vẫn theo đại biểu Dương Ngọc Hải, khi quy hoạch sân bay là có quy hoạch giao thông để kết nối, nhưng quá trình thực hiện lại không đồng bộ. Quyết liệt chỉ đạo và xây dựng hoàn thành sân bay nhưng các tuyến đường kết nối thì lại chưa có và chưa kịp thời.

Đại biểu Dương Ngọc Hải phát biểu. Ảnh: Văn Duẩn

Hiện nay có hai tuyến đường chính để đi đến sân bay Long Thành, đó là Quốc lộ 51 và đường cao tốc TP HCM - Long Thành. Tuy nhiên, hai tuyến đường này hiện nay đang quá tải trầm trọng. "Từ TP HCM tới sân bay Long Thành chỉ khoảng 50 km nhưng đi hết hai tiếng, nếu hôm nào kẹt xe, tắc đường hoặc sửa đường thì kinh khủng hơn nữa. Vừa rồi đi đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành có khi hết 7-8 tiếng, rất kinh khủng" - ông Dương Ngọc Hải nói.

Theo đại biểu Dương Ngọc Hải, chúng ta đang đầu tư các tuyến đường để kết nối với Long Thành, như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhưng cao tốc này cũng đang trễ tiến độ. Tuyến đường thứ hai là mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành, nhưng cũng làm rất chậm. Tuyến thứ ba là cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng chậm tiến độ… và các tuyến đường kết nối ở Đồng Nai - từ đường Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rồi cao tốc TP HCM - Long Thành - cũng đang khẩn trương xây dựng.

Tuy nhiên, theo kế hoạch và nếu không chậm tiến độ thì nhanh nhất là cuối năm 2026, các tuyến đường này mới có thể khánh thành và đi vào hoạt động. Còn nếu chậm tiến độ thì không biết đến bao giờ.

Riêng nút giao thông An Phú là nút giao thông để đi vào đường cao tốc TP HCM - Long Thành, đây là nút giao thông rất quan trọng, thì theo báo cáo của chủ đầu tư là sẽ chậm tiến độ 1 năm. Hiện nay TP đang chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, nhưng cũng rất khó để cuối năm 2026 sẽ hoàn thành.

Điều đó có nghĩa, các tuyến giao thông trên sẽ chậm tiến độ so với thời gian dự kiến sân bay Long Thành đi vào khai thác thương mại.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, phát biểu. Ảnh: Văn Duẩn

Bên cạnh đó, tuyến đường xương sống từ TP HCM đến sân bay Long Thành là tuyến đường sắt tốc độ cao với kinh phí dự kiến khoảng 3 tỉ USD, đây là công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Quốc hội, nhưng hiện nay cũng chưa trình, nên không biết bao giờ xong.

"Nên tôi thấy rất lo về kết nối giao thông đến sân bay Long Thành. Chúng ta xây dựng sân bay Long Thành đến tháng 6-2026 khai thác thương mại rồi mà không có đường đi" - đại biểu Hải băn khoăn. Ông đề nghị phải làm nhanh, làm ngay, đồng thời đề nghị Chính phủ phải quyết liệt chỉ đạo làm giao thông kết nối như đã quyết liệt chỉ đạo làm sân bay, để làm sao khai thác, vận hành sân bay Long Thành đúng tiến độ.

Chính phủ cần đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đồng tình với ý kiến của đại biểu Dương Ngọc Hải. Theo ông Phan Văn Mãi, vừa rồi nghe ý kiến của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), sau đó là ý kiến của Bộ Xây dựng, đó là chúng ta chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành để khai thác. "Việc này, tôi đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng phải đánh giá hết sức toàn diện, kỹ lưỡng để chúng ta có quyết định" - ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết có một số ý kiến đề nghị duy trì các chuyến bay quốc tế được duy trì hoạt động ở sân bay Tân Sơn Nhất, và phải có lộ trình để chuyển về sân bay Long Thành.

"Cho nên, Chính phủ cần thiết phải có đánh giá toàn diện, sâu sắc, cũng như lường trước những tác động không mong muốn, từ đó ta có lộ trình, kế hoạch phù hợp" - ông Phan Văn Mãi nói.