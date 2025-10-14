HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Sáng nay, khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

LÊ VĨNH - PHAN ANH

(NLĐO) - Sáng 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội

Điểm mới của đại hội lần này là phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp với 4 điểm cầu, gồm: điểm cầu Trung tâm đại hội, hai điểm cầu tại tỉnh Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cùng với điểm cầu ở Đặc khu Côn Đảo. Qua đó, kịp thời phản ánh, truyền đạt tâm tư, nguyện vọng từ người dân đến đại hội.

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội phiên trù bị sáng 13-10; Ảnh: ĐH

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 2.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc phiên trù bị đại hội sáng 13-10; Ảnh: ĐH

Trong phiên khai mạc sẽ có phát biểu khai mạc đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kiểm điểm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Chiếu phim "TP HCM tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới".

Các đại biểu sẽ phát biểu tham luận tại đại hội.

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I tại phiên trù bị sáng 13-10; Ảnh: ĐH

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự đại hội; Ảnh: ĐH

Sáng nay, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I - Ảnh 5.

Đại biểu tham dự đại hội; Ảnh: ĐH

Trong phiên khai mạc đại hội sẽ công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; nhân sự Đoàn đại biểu TP HCM dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo đại hội. Sau đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Đại hội theo dõi cầu truyền hình trực tiếp nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân thành phố theo dõi đại hội từ các cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố.

Trong buổi chiều sẽ diễn ra phiên thảo luận tại các tổ đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

TP HCM tiên phong cùng cả nước
trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo", Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá giai đoạn 2025-2030.

Qua đó tối ưu hóa các nguồn lực, cụ thể hóa các động lực tăng trưởng mới, quyết tâm xây dựng TP HCM thành đô thị đa trung tâm, kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại biểu chính thức được triệu tập dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I là 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy thành phố.

Tin liên quan

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

(NLĐO) - Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão, lũ

Sáng nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mang dấu ấn lịch sử khi thành phố mang một tầm vóc mới

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ

(NLĐO) - Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM

