Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tháo gỡ nhanh nhất những "điểm nghẽn", vướng mắc về pháp luật

Minh Chiến

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển đất nước.

Ngày 17-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo), chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tháo gỡ nhanh nhất những "điểm nghẽn", vướng mắc về pháp luật - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phiên họp nhằm cho ý kiến về: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị trong năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Dự thảo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo; Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới"; Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật.

Phiên họp cũng cho ý kiến về Báo cáo về những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế; Báo cáo về cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Báo cáo một số định hướng lớn về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Báo cáo hoàn thiện pháp luật thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu sâu sắc, thực chất, toàn diện; biểu dương sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Cơ quan Thường trực và cơ quan có liên quan.

Về nhóm vấn đề liên quan đến đánh giá công tác năm 2025 và nhiệm vụ công tác năm 2026, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết, "đã tốt rồi cần phải tốt hơn nữa".

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu rà soát, thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội XIV; khẩn trương hoàn thành các văn bản luật và nghị quyết quy phạm vừa được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, không để chậm các văn bản hướng dẫn và các điều kiện để thi hành. Cùng với đó, tập trung tháo gỡ nhanh nhất những "điểm nghẽn", khó khăn, vướng mắc về pháp luật, không để cản trở sự phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tháo gỡ nhanh nhất những "điểm nghẽn", vướng mắc về pháp luật - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư chỉ rõ Đảng ủy Quốc hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Theo Tổng Bí thư, vừa qua Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương báo cáo Trung ương cho chủ trương tiến hành 2 Đề án tổng kết lớn triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIV, gồm Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 1991. Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tổng kết thực hiện Hiến pháp năm 2013 để đề xuất những vấn đề liên quan, đồng bộ với những tổng kết lớn của Đảng.

Với Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư lưu ý cần giảm bớt hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

Nguyên tắc được Tổng Bí thư nhấn mạnh là mỗi cơ quan chỉ ban hành một loại hình văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, dễ tiếp cận.

Về Báo cáo những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tập trung triển khai hiệu quả các định hướng huy động, khơi thông nguồn lực tài chính đã xác định.

Trong đó, lưu ý ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là tiền đề để huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường vốn, thị trường tiền tệ…

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế theo đúng các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị.

Đồng thời, cần quan tâm thêm việc xác định mô hình, cơ chế quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước ở doanh nghiệp và sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, tài sản mã hóa.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu những nội dung báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Trung ương về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, trình Hội nghị Trung ương theo đúng tiến độ.

Về định hướng cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực này, bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực chất, hiệu quả, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68- NQ/TW.

Đối với một số định hướng lớn về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan căn cứ vào nội dung của báo cáo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương nghiên cứu nội dung báo cáo để bổ sung, hoàn thiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Nghị quyết mới trình Trung ương thông qua.

Liên quan đến Báo cáo hoàn thiện pháp luật thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu nhiệm vụ rà soát, xem xét ban hành văn bản hướng dẫn, giải thích đối với 355 nhiệm vụ mà địa phương phản ánh cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi bổ sung các nội dung liên quan đến 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương hoặc giữa các cấp của chính quyền địa phương.

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan cần tiếp tục theo dõi sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương, giải quyết vướng mắc, bảo đảm thực hiện theo đúng tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư lưu ý khối lượng công việc đặt ra rất lớn, trong đó, công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để thúc đẩy phát triển đất nước.

