Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra "trong sáng như gương, sắc bén như gươm"

Ngày 24-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Kỷ luật 155 tổ chức đảng và 2.615 đảng viên

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hội nghị đã dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai, bão lũ và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tại hội nghị cho thấy, cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 852 tổ chức đảng, 5.422 đảng viên, 1.947 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, kết luận: 545 tổ chức đảng, 4.213 đảng viên có vi phạm khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng, 2.885 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 155 tổ chức đảng và 2.615 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13.612 tổ chức đảng và 38.378 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 11.172 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kết luận 830 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát 145 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để có "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có thể thấy một bài học rất sâu sắc là: Càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, với nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ. Trong thành tích chung đó, có đóng góp rất quan trọng từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Không để có "khoảng trống", "vùng tối"



Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định mới ban hành, cũng như các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp, nhất là ở cấp xã. Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ngay từ từng chi bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đề xuất Trung ương ban hành Nghị quyết mới để lãnh đạo toàn diện công tác này ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có "khoảng trống", "vùng tối" mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được. Chuyển mạnh trọng tâm công tác sang giám sát thường xuyên, giám sát chủ động, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa; chủ động giám sát ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đặc biệt trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá của Đảng về phát triển đất nước thời gian gần đây. Đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Đồng thời, cần kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ những người mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước; triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định; giám sát việc giải quyết những vấn đề "nóng" mà dư luận xã hội quan tâm như việc vận hành của hệ thống chính trị và công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực sau khi sắp xếp tổ chức, bộ máy; tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở tầm quốc gia và cấp địa phương…

Tổng Bí thư lưu ý tập trung xây dựng Ủy ban Kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm", tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào; cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng ở các cấp, nhất là ở các xã, phường.

Mỗi cán bộ kiểm tra phải nắm chắc đường lối, nguyên tắc, quy định của Đảng; tinh thông nghiệp vụ; có khả năng phân tích, dự báo, phát hiện vấn đề từ sớm, từ xa; đồng thời phải biết lắng nghe, thấu hiểu thực tiễn, xử lý công minh, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Công việc của người làm công tác kiểm tra đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí rất lớn, vì vậy từng cán bộ phải luôn tự rèn luyện, giữ gìn đạo đức, nâng cao trình độ, rèn luyện phong cách làm việc công tâm, thận trọng, quyết đoán. Hơn bao giờ hết, đội ngũ cán bộ kiểm tra phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật và sự tận tụy xứng đáng là người bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.