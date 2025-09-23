HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Văn Duẩn

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã diễn ra phiên trù bị.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - điều hành đại hội.

Đại hội có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển". Tham dự đại hội có 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội; chia tổ thảo luận góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - cho biết qua tổng hợp, các ý kiến góp ý thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc và trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.

Các ý kiến ghi nhận văn kiện đã nêu bật được 3 điểm cốt lõi: Bảo đảm tính thống nhất, logic chặt chẽ từ quan điểm, mục tiêu đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp; đánh giá toàn diện, khách quan thành tựu và hạn chế; đề ra định hướng phát triển 4 trụ cột đột phá: khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng; đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I- Ảnh 1.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: HỒ LONG

Đề cập đến nội dung góp ý về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ông Học cho biết các ý kiến nhất trí cao, khẳng định văn kiện đã phản ánh đầy đủ thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, nhấn mạnh những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị cần phải đánh giá sâu hơn về cải cách thể chế, phân cấp phân quyền; tâm lý đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; chất lượng tăng trưởng; năng suất lao động; giáo dục và y tế...

Về định hướng giai đoạn tới, cần phân tích làm sâu sắc hơn 5 trục đột phá chính: hoàn thiện thể chế; phát triển giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Tại phiên trù bị, các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trong mỗi chi bộ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Hôm nay (23-9), Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên chính thức. 

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO) - Ông Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhân sự trong tuần: Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(NLĐO)- Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ; Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; UBND TP HCM; HĐND tỉnh Sơn La bổ nhiệm, chỉ định, bầu nhiều cán bộ

Tổng Bí thư chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

(NLĐO) - Sáng 4-9, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

