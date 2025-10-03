HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa có ảnh hưởng tới visa du học, xuất khẩu hàng sang Mỹ?

Dương Ngọc

(NLĐO)- Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Mỹ, trong thời gian Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa, các hoạt động lãnh sự sẽ vẫn duy trì.

Chiều 3-10, trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động, một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết trong thời gian Chính phủ Mỹ bị gián đoạn ngân sách, các hoạt động lãnh sự trong nước và ở nước ngoài sẽ vẫn duy trì. "Điều này bao gồm việc cấp hộ chiếu, thị thực, và bảo hộ công dân Mỹ ở nước ngoài"- vị đại diện khẳng định.

Trước băn khoăn việc Chính phủ Mỹ tạm ngừng một số hoạt động hành chính có thể tác động gì đến quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ, Đại diện Đại sứ quán cho hay khi chính phủ Mỹ đóng cửa, một số chức năng hành chính có thể bị ảnh hưởng; tuy nhiên, các hoạt động thiết yếu vẫn được duy trì.

Nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) phụ trách thực thi và tuân thủ thương mại sẽ tiếp tục làm việc để bảo đảm việc lưu thông hàng hóa an toàn và hiệu quả. "Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ duy trì cam kết trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và hỗ trợ hoạt động thương mại hợp pháp"- đại diện Đại sứ quán Mỹ khẳng định.

Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ 0 giờ ngày 1-10 (giờ địa phương), sau khi quốc hội không chốt được vấn đề cấp ngân sách. Điều này từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ, nhưng tác động của lần đóng cửa này đối với nhân viên liên bang được cho là có thể nghiêm trọng hơn.

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước nguy cơ nhiều sản phẩm hải sản bị cấm xuất sang Mỹ

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước nguy cơ nhiều sản phẩm hải sản bị cấm xuất sang Mỹ

(NLĐO)- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Mỹ về vấn đề nhập khẩu hải sản.

(NLĐO)- Chính phủ Mỹ đóng cửa gây gián đoạn ngân sách cho hoạt động của cơ quan đại diện ở nước ngoài. Trung tâm Mỹ tại Hà Nội và TP HCM tạm thời đóng cửa.

Nhiều tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa

Một tác động đáng chú ý khác liên quan đến thị thực và nhập cư.

xuất nhập khẩu Chính phủ Mỹ đại sứ quán Mỹ Visa du học chính phủ mỹ đóng cửa
    Thông báo