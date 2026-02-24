HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ

Theo TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu không để tình trạng du xuân kéo dài, lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý tháng giêng là tháng ăn chơi tồn tại trong hệ thống chính trị.

Sáng 24-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo một số tình hình nổi bật triển khai thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Chỉ thị 55 của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ chủ động chỉ đạo sớm việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026 và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chu đáo công tác chuẩn bị và tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết, với tinh thần bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

TIN LIÊN QUAN

Nhận định chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc, kịp thời, nhân văn trong công tác chăm lo Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong các hoạt động chăm lo Tết tại địa phương; trước diện mạo đất nước khang trang, xanh - sạch - đẹp, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, bảo đảm cho nhân dân đón Tết tươi vui, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn, tạo khí thế tốt đẹp bước vào năm mới.

Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, Tổng Bí thư yêu cầu cả hệ thống chính trị phải bắt tay ngay vào công việc; khẩn trương đưa mọi hoạt động trở lại với nhịp độ bình thường, không để chậm trễ công việc.

Các cấp ủy, chính quyền phải tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ đầu năm, tuyệt đối không được để tình trạng du xuân kéo, dài lơ là nhiệm vụ, không để tâm lý tháng giêng là tháng ăn chơi tồn tại trong hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Riêng trong quý I/2026, Tổng Bí thư đề nghị phải hoàn thành việc quán triệt và triển khai xây dựng, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong toàn Đảng; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15-3 tới; bên cạnh đó, hoàn thành các công việc nội dung để tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và hoàn thiện các nội dung chương trình tổ chức thành công kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông các nguồn lực tăng trưởng, nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm sau Tết, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, phấn đấu và đạt vượt chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu tháng, đầu quý của năm 2026.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó duy trì và phát huy khí thế phấn khởi trong toàn xã hội, niềm tin trong nhân dân, để quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026.

