Thời sự Chính trị

Trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

D.Ngọc - TTXVN

(NLDO)- Giáo sư Yoon Dong Sup, Hiệu trưởng ĐH Yonsei, đã trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp Tổng Bí thư phát biểu chính sách tại đây.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 11-8 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm Đại học Yonsei và phát biểu chính sách với chủ đề: "Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển".

Trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Trường Đại học Yonsei. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi đến thăm và phát biểu tại ngôi trường cổ kính với 140 năm truyền thống, một trong những trường đại học hàng đầu và là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh và trí tuệ của con người Hàn Quốc.

Tổng Bí thư cũng đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam về thế giới và khu vực với những tác động trực tiếp tới an ninh, phát triển và quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. Đó là môi trường kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phân tách và phân mảnh, nhiều chuỗi sản xuất và cung ứng đang bị đứt gãy, mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đầu vào có giới hạn như tài nguyên thiên nhiên, vốn và lao động truyền thống... khiến nhiều quốc gia không kịp thích ứng và chuyển đổi.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam đang phấn đấu hết sức để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển.

Phát huy tinh thần của các dân tộc Á Đông, kế thừa truyền thống hòa hiếu, nhân nghĩa, Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng "4 không", ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, luôn sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, là người bạn chân thành, thủy chung, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Yonsei. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho rằng những nỗ lực trong giai đoạn then chốt hiện nay có ý nghĩa chiến lược, quyết định để hiện thực hóa khát vọng lớn của Việt Nam, đó là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Trên hành trình này, Việt Nam mong rằng Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam.

Nhân dịp này, Giáo sư Yoon Dong Sup, Hiệu trưởng Đại học Yonsei, đã trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chia sẻ về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và các định hướng phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư bày tỏ Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Tuy mới chỉ trải qua 33 năm song quan hệ hợp tác hữu nghị của hai nước đã phát triển với tốc độ chưa từng có trong lịch sử. Hai nước trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư đưa ra các định hướng: Tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, là nền tảng quan trọng hàng đầu để tiếp tục đưa Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Hàn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. 

Phát huy vai trò trung tâm của hợp tác kinh tế - thương mại, xem đây là ưu tiên của ưu tiên, Việt Nam nhìn nhận việc các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường và mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị tại Việt Nam sẽ đem lại lợi ích chung chiến lược cho cả hai nước. 

Tổng Bí thư nêu rõ thời gian tới, hai nước đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; tạo đột phá mới về hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động và giao lưu nhân dân; hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, quốc tế; phối hợp xây dựng và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, với Liên hợp quốc là trung tâm.

Trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam với Ban Giám đốc Trường Đại học Yonsei. Ảnh: TTXVN

Khẳng định thanh niên là lực lượng tiên phong, nòng cốt quyết định quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước, Tổng Bí thư mong muốn những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc nói chung và Đại học Yonsei nói riêng chính là những "đại sứ thiện chí" của nhân dân Việt Nam, đều khao khát, mong muốn trở thành những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển rực rỡ. Đây cũng sẽ là những đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Với bề dày lịch sử quan hệ đã được nhiều thế hệ nhân dân và lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, với tinh thần quyết tâm, sức sáng tạo, nội lực và sự gắn bó chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, Tổng Bí thư tin tưởng hai nước Việt - Hàn sẽ phát huy tối đa điểm tương đồng, ngày càng gắn kết và cùng đi đến thành công, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển của mỗi nước, trong khu vực và trên toàn thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

(NLĐO)- Sáng 11-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hội đàm, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

(NLĐO) - Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống với 21 loạt đại bác chào mừng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

(NLĐO)- Chiều 10-8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

