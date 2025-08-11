Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì

D.Ngọc - TTXVN

(NLĐO)- Tối 11-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân chủ trì.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, tối 11-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân chủ trì.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường và làm sâu sắc quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định ngoài sự hợp tác đầu tư, thương mại, hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai về các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đào tạo nhân tài, tạo nền tảng cho sự phát triển đất nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ được biết Tổng Bí thư Tô Lâm đang thúc đẩy tầm nhìn Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; khẳng định Hàn Quốc là quốc gia đã đạt được "kỳ tích sông Hàn" chính là đối tác tối ưu cho Việt Nam.

Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước với Việt Nam và tích cực ủng hộ sự phát triển của Việt Nam; mong muốn hai bên cùng nhau góp sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt, chính là một trong những chiếc cầu nối vun đắp cho quan hệ hai quốc gia, hai dân tộc và mối nhân duyên giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn; cam kết giữ gìn tình bạn, sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bày tỏ cảm ơn ngài Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân cùng các bạn Hàn Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo, trọng thị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì- Ảnh 3.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng sâu sắc và rất xúc động trước những lời phát biểu tốt đẹp, hữu nghị của ngài Tổng thống về quan hệ giữa hai nước; khẳng định chuyến thăm Hàn Quốc lần này với mong muốn chân thành là không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư chia sẻ cảm nhận rõ sự phát triển năng động và những thành tựu to lớn mà nhân dân Hàn Quốc đã đạt được trên các lĩnh vực; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, có vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng sâu rộng, đã đạt được nhiều kết quả thực chất trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp của hai nước.

Đóng góp vào những thành tựu chung này, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của giới chức hai nước còn có sự chung tay tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam.

Hai nước có mối quan hệ lịch sử, văn hóa và tình cảm vô cùng sâu sắc. Mối quan hệ này không chỉ dừng lại là một trang sử đẹp trong quá khứ mà ngày nay đã trở nên gắn bó toàn diện và thực chất hơn bao giờ hết.

Ngày càng có nhiều người dân hai nước đến thăm, du lịch đến đất nước của nhau. Những người hâm mộ thể thao Việt Nam đều rất thân thuộc với tên tuổi của các huấn luyện viên người Hàn Quốc, những người đã dẫn dắt các vận động viên Việt Nam giành được thành tích cao trong các giải đấu ở khu vực và thế giới, mang lại niềm vui lớn, truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì- Ảnh 4.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Nhiều người dân Hàn Quốc yêu mến văn hóa Việt Nam thông qua ẩm thực, qua đó, cảm nhận được những nét tương đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, về lịch sử, văn hóa cùng chung nền tảng văn hóa phương Đông, coi trọng sự trọn vẹn nghĩa tình.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh với nhiều sự tương đồng của văn hóa, tình cảm chân thành, hữu nghị và tin cậy chính trị, là tài sản chung quý giá, trở thành nền tảng vững chắc để hai nước đồng hành trong quá trình phát triển, hướng tới mục tiêu đưa đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Việt Nam ủng hộ các chính sách phát triển của Hàn Quốc, luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và mong muốn Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan

Trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLDO)- Giáo sư Yoon Dong Sup, Hiệu trưởng ĐH Yonsei, đã trao Bằng Tiến sĩ danh dự tặng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp Tổng Bí thư phát biểu chính sách tại đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung đã trao đổi tổng thể, chiến lược về tình hình mỗi nước và quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

(NLĐO)- Sáng 11-8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã hội đàm, chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hàn quốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo