Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cần xác định rõ tầm nhìn, vị thế trong giai đoạn tới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cần xác định rõ tầm nhìn, vị thế trong giai đoạn tới

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tăng tỉ lệ nội địa hóa, phát triển sản phẩm có giá trị cao...

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn ngày 27-3 đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con, hoạt động đa ngành, trong đó chủ lực là sản xuất - kinh doanh thuốc lá, 20 năm qua, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tăng cường đầu tư phát triển các lĩnh vực cơ khí, cơ điện, điện tử tại các công ty con và công ty liên kết.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hiện có vốn điều lệ 2.608,462 tỉ đồng, gấp 4,07 lần so với thời điểm mới thành lập năm 2006. Doanh thu giai đoạn 2006–2025 với công ty mẹ đạt 68.720,72 tỉ đồng, doanh thu bình quân hàng năm 3.436,04 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm 4,77%. Toàn tổng công ty đạt 91.083,07 tỉ đồng với doanh thu bình quân hàng năm đạt 4.554,1 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm là 4,34%.

- Ảnh 1.

Nhiều cá nhân được khen thưởng tại lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn xác định rõ tầm nhìn và vị thế của mình trong giai đoạn tới. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng tổng công ty tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong các ngành công nghiệp trọng yếu, đóng góp tích cực vào quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, TPHCM đang đặt mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, chuyển đổi số và gia tăng hàm lượng khoa học - công nghệ trong từng sản phẩm. Do đó, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cần tiếp tục giữ vai trò là doanh nghiệp nòng cốt, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tăng tỉ lệ nội địa hóa, phát triển sản phẩm có giá trị cao, chủ động mở rộng hợp tác, tham gia sâu rộng các chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu...

Tin liên quan

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn được TPHCM giao trọng trách lớn

(NLĐO)- Thời gian tới, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cần đóng vai trò "mắt xích" quan trọng trong xây dựng hạ tầng công nghiệp số, hạ tầng số thành phố.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đi bộ đồng hành vì an sinh xã hội

(NLĐO) – Đi bộ đồng hành và trồng cây xanh là hai hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn.

Tiếp tục thoái vốn tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Giai đoạn 2025 - 2030, tổng công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân từ 6% trở lên, lợi nhuận và thu nhập bình quân không thấp hơn giai đoạn trước.

tổng công ty Sài Gòn lễ kỷ niệm công nghiệp TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo