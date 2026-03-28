Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cần xác định rõ tầm nhìn, vị thế trong giai đoạn tới

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn ngày 27-3 đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con, hoạt động đa ngành, trong đó chủ lực là sản xuất - kinh doanh thuốc lá, 20 năm qua, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn đã tăng cường đầu tư phát triển các lĩnh vực cơ khí, cơ điện, điện tử tại các công ty con và công ty liên kết.

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hiện có vốn điều lệ 2.608,462 tỉ đồng, gấp 4,07 lần so với thời điểm mới thành lập năm 2006. Doanh thu giai đoạn 2006–2025 với công ty mẹ đạt 68.720,72 tỉ đồng, doanh thu bình quân hàng năm 3.436,04 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm 4,77%. Toàn tổng công ty đạt 91.083,07 tỉ đồng với doanh thu bình quân hàng năm đạt 4.554,1 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm là 4,34%.

Nhiều cá nhân được khen thưởng tại lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà yêu cầu Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn xác định rõ tầm nhìn và vị thế của mình trong giai đoạn tới. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng tổng công ty tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong các ngành công nghiệp trọng yếu, đóng góp tích cực vào quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Theo bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, TPHCM đang đặt mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, chuyển đổi số và gia tăng hàm lượng khoa học - công nghệ trong từng sản phẩm. Do đó, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cần tiếp tục giữ vai trò là doanh nghiệp nòng cốt, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tăng tỉ lệ nội địa hóa, phát triển sản phẩm có giá trị cao, chủ động mở rộng hợp tác, tham gia sâu rộng các chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu...